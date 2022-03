CASTEL MADAMA – Piromani in azione, querceto in fiamme

Vasto incendio in un’area boschiva di proprietà dell’Università Agraria di Castel Madama.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, verso le 17,30 di oggi, lunedì 14 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Casone all’interno di un querceto ubicato all’interno di un’area destinata a diventare monumento naturale e protetta per il ripopolamento animale.

Sul posto è presente il sindaco di Castel Madama Michele Nonni e il presidente dell’Università Agraria Giuseppe Salinetti.

Ancora non è chiaro se il rogo sia di origine dolosa oppure accidentale: comunque non è esclusa la mano dell’uomo.