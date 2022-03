Emergenza Ucraina, online la pagina web del Comune di Guidonia: si cerca ospitalità e interpreti

E’ online sul sito del Comune di Guidonia Montecelio all’indirizzo https://www.guidonia.org/notizia/iniziative-solidali-ucraina/ la pagina che raccoglie e si completerà di tutte le informazioni utili per la gestione dell’emergenza rifugaiti dalle zone di guerra in Ucraina.

Oltre al modulo per dare la propria disponibilità ad ospitare in casa persone in difficoltà, è stato pubblicato un altro form per creare una lista di volontari che parlino ucraino e italiano in modo da supportare le persone che si stanno accogliendo sul territorio, sia in modalità fisica che per telefono o online.

“Guidonia Montecelio, grazie alla grande solidarietà dei suoi cittadini e delle associazioni e alla prontezza della macchina amministrativa, sta facendo la sua parte per essere vicino concretamente a chi fugge da questa assurda guerra”, dichiara il sindaco Michel Barbet.