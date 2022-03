Tivoli – Riapre la biblioteca comunale

Lunedì 21 marzo riapre al pubblico la Biblioteca Comunale Maria Coccanari Fornari, situata a piazza Tempio D’Ercole,1, a Tivoli. Gli accessi alle sale per studio e consultazione dei volumi saranno contingentati e sarà obbligatoria la prenotazione. Quest’ultima si potrà effettuare tramite l’app “io Prenoto”, scaricabile da Google Play (Android) e Apple Store (iOS). La prenotazione è da intendersi valida per l’intero orario di apertura della struttura e deve essere effettuata almeno sei ore prima delle 9 della giornata che si intende prenotare.

L’accesso nelle sale per studio e consultazione avverrà dall’entrata di piazza Tempio d’Ercole 1 e sarà consentito al massino a 55 persone.

Per accedere al servizio di prestito librario non è obbligatorio ma consigliabile prenotare tramite l’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.tivoli.rm.it: nel caso di mancata prenotazione, l’accesso agli scaffali del 1° e 2° piano per il prelevamento del libro è consentito solo al personale bibliotecario.

Il personale bibliotecario in servizio procederà ai controlli all’ingresso, i quali consisteranno, sia per chi accederà per il prestito librario sia per chi accederà per studio e consultazione o per la partecipazione ad eventi realizzati nella struttura

Gli utenti che accederanno alla struttura per studio, consultazione o prestito librario dovranno esibire anche la tessere della biblioteca e, se sprovvisti, registrarsi.

Al termine delle proprie attività, per evitare incroci e potenziali assembramenti tra persone, gli utenti dovranno uscire dal portone posto su Via Tempio d’Ercole ed, eventualmente, rientrare da Piazza Tempio d’Ercole per il ritiro di documenti e/o borse e zaini.

La biblioteca dal 21 marzo in poi sarà resterà sempre aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.