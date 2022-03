GUIDONIA – Comune, i dipendenti scelgono i rappresentanti sindacali

I dipendenti del Comune di Guidonia Montecelio al voto per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. Mercoledì 6 e giovedì 7 aprile in 275 saranno chiamati alle urne per eleggere i delegati ai tavoli della contrattazione.

Nella Lista numero 1 della Cse Flpl i candidati sono sei: Maura Terenzi, Angelo Evangelista, Dario Paparella, Roberta Sordi, Dora Armocida e Alfredo Pensato.

Nella Lista numero 2 della Fp Cgil i candidati sono nove: Eugenio Carloni, Roberto Papes, Eleonora Carrella, Luca Cristino, Francesco Benedetti, Alessandro Rossi, Katia Fidanza, Maria Grazia Civilla e Alberto Latini.

Nella Lista numero 3 della Uil Fpl i candidati sono due: Stefano Borrelli e Maurizio Petroni.

Nella Lista numero 4 della Sgb i candidati sono tre: Tullio Uranelli, Arianna Faiola e Emilio Diana.

Nella Lista numero 5 della Cisl Fp i candidati sono quattro: Mauro Masciarelli, Eleonora Fortuna, Enza Landoni ed Enzo Magnarella.