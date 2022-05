GUIDONIA – “Le Iene” in Comune, il sindaco apre un’indagine interna

Dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet riceviamo e pubblichiamo:

“Appena ho saputo dell’inchiesta de “Le Iene” che mi hanno anche fatto un’intervista in merito non mandando in onda per par condicio, ho aperto un’indagine interna ed ho fatto anche un esposto al fine di rilevare eventuali profili di illegalità.

Un’indagine che è bene chiarire è a tutela di tutti i dipendenti comunali, in questi anni ho avuto il loro prezioso supporto nello svolgimento della mia attività amministrativa e li ringrazio sentitamente”, dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Ricordo al candidato sindaco Mauro Lombardo che ha sfruttato subito la situazione per farsi campagna elettorale, che l’Amministrazione travolta da scandali ed arresti non è l’attuale ma le due precedenti, dove lui ha ricoperto ruoli di primo piano.

Ovviamente non ho dubbi sull’onestà e la correttezza di Mauro Lombardo, ma gli consiglio maggiore prudenza quando parla con troppa facilità di come si amministra un Comune”, conclude il Primo Cittadino.