5°Edizione AutoAntiqua

Domenica 15 Maggio dalle 10.00 alle 19.00 in Piazza e Via Cola di Rienzo a Roma, dopo il grande successo delle prime quattro edizioni tornerà anche quest’anno AUTOANTIQUA.

Un evento voluto dall’Associazione Commercianti Prati Cola di Rienzo in

collaborazione con le storiche Associazioni “Una Strada per l’Arte e Autoantiqua Club

Italia.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Primo Municipio di Roma Capitale.

Una delle strade più iconiche delle Capitale, via Cola di Rienzo, ospiterà una serie

di iniziative che culmineranno con l’arrivo da tutta Italia di auto che hanno fatto la storia

non solo dei motori ma anche del design, del cinema e del costume. Da mattina fino a

sera, i soci dei club A.S.I., Automotoclub Storico Italiano, esporranno al pubblico dei veri e

propri “gioiellini” su quattro ruote, in modo completamente gratuito, fornendo a passanti e

curiosi informazioni sulle vetture, il loro glorioso passato e tutte le curiosità che circondano

l’affascinante mondo delle auto d’epoca.

Autoantiqua, in questi anni, è divenuto uno degli eventi più importanti del settore

tanto che, per la V Edizione, gli organizzatori hanno dovuto far fronte ad oltre 350 richieste

di partecipazione.

Non potendo far fronte a tutte le richieste, una commissione ha

selezionato 110 auto e tra queste oltre 20 Ferrari della Scuderia Ferrari Club.

Dalla Maserati Mistral alla Lancia Stratos Rally, dalla Cisitalia alla Wolkfagen

Samba; un’Alfa Romeo Cabrio del 1952 prodotta in soli 200 esemplari, la GT Giannini che

ha stabilito il record di velocità sulla Parigi Roma, la Jaguar di Diabolik, la rarissima

Mercedes Ali di Gabbiano… Rolls Royce, Chrysler, Triumph, MG.

E, ancora: le opere d’arte, quadri e sculture, esposte dai maestri dell’associazione

“Una Strada per l’Arte”.

Per gli spettacoli:

Domenica 15 alle 11.00, la Banda Musicale Vincenzo Bellini, magistralmente diretta

da Giovanni Melchiorre, percorrerà Via e Piazza Cola di Rienzo proponendo le più belle

arie e musiche del patrimonio musicale italiano.

Sul palco, allestito in P.zza Cola di Rienzo, si esibiranno il quintetto dei Dixie Flyer

Passenger con musiche jazz, swing, spiritual e blues e il pianista Federico Brucato.

Per i più piccoli verrà allestita un’area giochi e organizzato il “Truccabimbi”.

La sinergia fra commercianti e le storiche associazioni, di auto d’epoca e d’arte,

sugellata dal Patrocinio del Municipio Roma Centro, ha prodotto anche quest’anno un

evento a cui romani e turisti non vorranno mancare.