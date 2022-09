GUIDONIA – “Villalba in Festa”, la comunità si ritrova in piazza

Via gli i-Phone, i cellulari e i tablet. Tutti in piazza per fare comunità. E’ questo il senso di “Villalba in Festa”, la seconda edizione della manifestazione organizzata dalla “Associazione Commercianti per Villalba” e dalla “Associazione Ri-crea” che si terrà venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre nella nuova piazza di via Trento davanti alla scuola media “Alberto Mansi” di Villalba, frazione popolare del Comune di Guidonia Montecelio.

Si tratta di un evento che nel 2019 in soli due giorni registrò il tutto esaurito con migliaia di persone desiderose di fare comunità e un successo senza precedenti ottenuto grazie anche alla collaborazione delle associazioni “Demetra”, “Centro Maria Gargani” e del gruppo motociclistico “Mpm”.

“Villalba in Festa” è un’idea di Giuseppe Saccà, il barbiere di Corso Italia e dirigente del Partito Democratico, e di Rossella Pierangelini dell’omonima gioielleria di Corso Italia, il primo presidente della “Associazione Ri-crea” e la seconda presidente della “Associazione Commercianti per Villalba”, promotrice negli ultimi anni di numerosi eventi per il quartiere.

Dopo due anni di pandemia, l’intero quartiere – e non solo – anche stavolta si ritroverà nella nuova piazza di via Trento destinata in futuro ad ospitare il mercato rionale del martedì mattina.

Gastronomia, musica, folklore, animazione per bambini: insomma, ce n’è per tutti i gusti, è l’occasione di ritrovare vecchi amici e conoscenti, dialogare, condividere e divertirsi davanti a un panino, un piatto di pasta e una birra nell’era dei Social, dei commenti e dei like.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

– VENERDI’ 9 SETTEMBRE

• Ore 17 – Apertura Stands Mercatino e Varie

• Ore 18,30 – Aperitivo in piazza e Intrattenimento musicale

• Ore 19 – Apertura stands Gastronomici

• Ore 21,30 – Spettacolo musicale “Baglioni Tribute Band”

– SABATO 10 SETTEMBRE

• Ore 10 – Apertura Festa con colazione gratis per i bimbi

• Ore 10,30 – Animazione e laboratori creativi per bambini e intrattenimento musicale tutto il giorno

• Ore 17 – Animazione, giochi e spettacolo per bambini

• Ore 18 – Sfilata della Tribù “Akuna Matata” da piazza della Repubblica alla piazza di via Trento

• Ore 18,30 – Aperitivo in piazza “Tribù Band” concerto in piazza

• Ore 19 – Apertura stands Gastronomici e non solo

• Ore 21,30 – Spettacolo m usicale “Show Disco Ring”

– DOMENICA 11 SETTEMBRE

• Ore 10 – Apertura Festa con colazione gratis per i bimbi

• Ore 10,30 – Animazione e laboratori creativi per bambini e intrattenimento musicale tutto il giorno

• Ore 11 – Aperitivo in piazza

• Ore 16 – Corteo Sbandieratrici e musici “Gruppo Storico Panarda” di Ciciliano

• Ore 16,30 – Tutti in piazza a giocare! Bambini e adulti con “Artingioco Ludobus” maxi giochi di società

• Ore 18,30 – Aperitivo in piazza

• Ore 19 – Apertura stands Gastronomici e non solo

• Ore 21,30 – Tutti in piazza ballare! Con generi musicali per tutte le età, insieme ad una grande orchestra spettacolo con cantanti e ballerini

• Ore 23,30 – Estrazione della Lotteria