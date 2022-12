GUIDONIA – Amici a 4 zampe, giornata gratuita del microchip

Da anni è impegnata in una campagna contro l’abbandono e il randagismo, con l’obiettivo di diffondere la cultura di una corretta detenzione e cura degli animali.

Per questo l’Associazione “La Forcella Onlus – Ambiente, Natura, Animali” di Guidonia Montecelio organizza la “Giornata Gratuita del Microchip”, dedicata agli amici a quattro zampe e finalizzata a sensibilizzare la Cittadinanza verso la cultura del rispetto degli animali domestici, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’anagrafe canina, l’applicazione del dispositivo (CLICCA E LEGGI LE ISTRUZIONI).

L’appuntamento è per domenica 18 dicembre dalle ore 10 alle 13 presso la sede della Onlus in via delle Magnolia 11, nel quartiere di Colle Fiorito.

L’applicazione del microchip verrà curata dal “Centro Veterinario” del Dottor Fabio Cannella di Santa Lucia di Fonte Nuova che da 5 anni coopera con la Onlus presieduta da Paola Ruggeri.

La “Giornata Gratuita del Microchip” è organizzata grazie al contributo di alcune attività commerciali di Guidonia Montecelio: la Tabaccheria di viale Roma 183/B, ls toeletta per cani e gatti di via Cecilia Metella 32, il negozio di fiori di viale dell’Unione 42, la Farmacia di largo Falcone 7, la gioielleria di largo Falcone 6, il negozio di abbigliamento di via Roma 61, lla pizzeria di via Roma 72, la gioielleria di piazza Francesco Baracca, la cartolibreria di via Umberto Maddalena 70, il negozio di vendita di caffè in cialde di via dei Girasoli 23, il bar di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’officina meccanica di via Gabelli 10.

Per partecipare alla “Giornata Gratuita del Microchip” è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 339 6813021 (Marco) per farsi inserire nella lista di iscrizione.