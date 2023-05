TIVOLI – Asilo nido comunale, al via le iscrizioni e rivoluzione nel regolamento

Al via le iscrizioni all’asilo nido comunale “Fantabimbi”, per l’anno educativo 2023/2024 per tutte le bambine e i tutti i bambini rientranti nella fascia di età compresa tra 3 e 36 mesi, residenti e/o domiciliati nel Comune di Tivoli e/o in quelli limitrofi o che abbiano un genitore che presta l’attività lavorativa nel Comune di Tivoli.

Riduzione delle rette per tutti, sulla base dell’ISEE, e costi azzerati per gli utenti in situazione di particolare vulnerabilità e in condizione di disabilità grave: sono alcune delle novità contenute nel nuovo regolamento per i servizi di asilo nido, approvato all’unanimità in Consiglio Comunale, nel corso della seduta straordinaria di venerdì 21 aprile.

Una vera e propria rivoluzione volta a favorire sempre di più l’accesso anche alle fasce più deboli della popolazione.

L’Assessora al Welfare Maria Luisa Cappelli spiega alcuni importanti cambiamenti: “Il requisito d’accesso ora si basa sull’ISEE, ma prevede una grossa riduzione delle rette. Facciamo alcuni esempi: per un ISEE da 0 a 5mila euro, non si paga nulla. Retta di massimo 50 euro per chi ha un ISEE compreso tra 5mila e 10mila euro, e di massimo 100 ero per chi ha un ISEE da 10mila a 15mila e così a salire fino ad un massimo di 500 euro per chi ha un ISEE superiore a 50mila euro. Gli utenti con disabilità grave, a prescindere dall’ISEE (che può raggiungere anche i 50mila euro) sono invece esentati dal pagamento”.

Gli utenti già iscritti dovranno presentare l’ISEE, sulla base del quale verrà ricalcolata la retta: “La continuità verrà comunque assicurata”, rassicura Cappelli.

Particolare attenzione viene data all’inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, per i quali saranno previsti piani educativi personalizzati, in collaborazione con il servizio sociale comunale e i servizi delle aziende sanitarie locali, nonché con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.

Le domande compilate esclusivamente sul modello disponibile sul sito web istituzionale www.comune.tivoli.rm.it, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31/05/2023 al seguente indirizzo info@pec.comune.tivoli.rm.it, e solo in via residuale c/o le sedi URP comunali; l’oggetto della Pec dovrà obbligatoriamente presentare la seguente dicitura “domanda asilo nido comunale a.e. 2023/2024”.

“Ringrazio le Commissioni per il lavoro svolto in sinergia con l’Assessorato – aggiunge Cappelli -. Abbiamo lavorato affinché il nostro regolamento potesse adattarsi sulla base della legge regionale e recepirne i capisaldi della tutela delle categorie più svantaggiate e dei disabili, della riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività.

Siamo convinti che sia importante fornire alle famiglie il giusto sostegno per far sì che si possa usufruire di un servizio educativo così importante e l’introduzione del parametro dell’ISEE è funzionale proprio a favorire l’accesso a chi più ne abbia bisogno.

A tal proposito, ricordo anche alle famiglie dei frequentanti che è obbligatorio presentare l’ISEE per consentire di rimodulare i costi”.