MONTEROTONDO – Il consiglio comunale approva il bilancio previsionale: nel 2024 IMU e Irpef stabili

Il Comune di Monterotondo ha approvato il bilancio previsionale per il prossimo triennio e per di più entro la fine dell’anno. Nella stessa seduta sono state approvate anche le delibere con le quali vengono confermate, per l’anno venturo, le aliquote dell’IMU e dell’addizionale comunale Irpef 2023.

“Uno degli obiettivi che insieme al sindaco ci eravamo posti sin dall’insediamento della giunta – afferma l’assessora al Bilancio Antonella Pancaldi – era l’approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti dalla normativa, senza attendere le proroghe dell’ultimo minuto.

A causa della pandemia prima e di alcune inerzie procedurali poi, non dipendenti dall’Assessorato e dal Dipartimento per i Servizi finanziari, non siamo riusciti a coglierlo se non quest’anno. Ma è comunque un grande risultato. Basti pensare che sono davvero pochi i Comuni, in tutta Italia, che sono riusciti a fare altrettanto.

Ed è, quello approvato, un bilancio coerente con la storia amministrativa di Monterotondo, dove l’asse portante politico-programmatico e maggiore voce di spesa è rappresentata dai servizi sociali ed educativi, seguita dalle spese per i servizi ambientali e dalle risorse per la cultura“.

“Sono davvero soddisfatto per la qualità del prospetto economico-finanziario approvato e per il rispetto delle tempistiche con le quali si è giunti alla conclusione dell’iter – dichiara il sindaco Riccardo Varone – per tutto questo ringrazio l’assessora Pancaldi, la dirigente Felici e naturalmente tutti i Dipartimenti e gli Uffici. È, il nostro, un bilancio sano, in linea con quelle che sono le sensibilità sociali e culturali dell’Amministrazione ma nel quale, lo sottolineo ancora, ha una grande importanza l’investimento in opere pubbliche e infrastrutture, previste nell’ambito del Pnnr e non soltanto.

Per fare qualche esempio, nel 2024 sono previsti quasi sei milioni di finanziamenti, di cui oltre un milione e trecentomila euro finanziati da mutuo, prevalentemente per manutenzioni edifici come il palazzetto dello sport, plessi scolastici e scuole, il rifacimento del manto di gioco dello stadio Cecconi, il parcheggio di Borgonovo, oltre ai 35 milioni di fondi PNRR per scuole, parchi e giardini, grandi infrastrutture e riqualificazione di alloggi popolari. Interventi che già nel medio termine renderanno ancora più moderna Monterotondo e più alti gli standard della vivibilità cittadina“.