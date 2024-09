E’ tornata a colpire la “Banda della Spaccata”, professionisti del furto notturno ai danni delle attività commerciali dell’hinterland della Capitale.

Stavolta nel mirino è finito il supermercato Conad di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Mentana.

Il supermercato Conad di Mentana demolito sotto i colpi del furgone-ariete

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre da un commando di almeno 4 uomini incappucciati che sono riusciti a portare via la cassa continua del punto vendita.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monterotondo intervenuti immediatamente sul posto, i ladri hanno utilizzato un furgone rubato come ariete, lanciandolo contro il supermercato e demolendo grate e vetrate.

A quel punto, la banda ha agganciato con delle funi la cassaforte e si è dileguata con un bottino in corso di quantificazione.

Le ultime tracce della “Banda della Spaccata” nella provincia Nordest di Roma risalgono all’alba di venerdì 28 giugno scorso, quando fu preso d’assalto il supermercato Conad di Via delle Molette 234, a Santa Lucia di Fonte Nuova (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Anche in quel caso i ladri avevano prima abbattuto l’inferriata d’accesso, quindi la vetrata d’ingresso del supermercato. A quel punto, avevano agganciato con dei cavi la cassaforte trascinandola all’esterno dove era stata caricato su un furgone.

Il bottino fu di circa 15 mila euro.

Pare che la banda fosse composta da almeno tre uomini fuggiti a bordo di una Giulietta, un’auto avvistata in occasione anche di altri furti con la stessa tecnica della “Spaccata”.

Quella del 28 giugno scorso fu un’alba da maledire per numerosi commercianti del territorio.

L’assalto al supermercato Conad avvenne pochi minuti dopo un tentativo di furto ai danni del “Bar New Tiffany” di Via Palombarese 742, nel centro abitato di Santa Lucia di Fonte Nuova (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alle ore 2,22 le telecamere di videosorveglianza avvistarono davanti al locale una Toyota Yaris grigia dalla quale sono scesi tre uomini tutti coi volti travisati da bandane e cappucci, due indossavano giacchetti di colore rosa e grigio, mentre il terzo aveva una t-shirt bianca.

I balordi prima tentarono di scardinare con le mani la serranda della sala giochi, poi quella della porta d’ingresso del “Bar New Tiffany”.

Ma durante il tentativo di scasso l’uomo col soprabito rosa fu ripreso in volto dalla telecamera che immortalò anche la targa della Toyota Yaris utilizzata per la scorribanda notturna: l’auto risultò rubata il 19 giugno scorso nel quartiere Laurentino a Roma.

La stessa “batteria” di ladri maldestri pochi minuti prima – era l’una e 45 – aveva tentato il furto ai danni del “Caffè Ricci Tiburtina”, al chilometro 21 della ex statale, a Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso utilizzarono una braca piatta, una di quelle funi per imbracature utilizzate per spostamenti di container, agganciando un’estremità alla grata del locale e l’altro capo alla scocca della Yaris.

Ma appena ingranarono la marcia, la fune si spezzò e i balordi fuggirono a mani vuote (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO).