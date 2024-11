GUIDONIA – Impianto di biometano, approda in Consiglio la mozione contro l’apertura

Approda in Consiglio comunale il caso del nuovo impianto per la produzione di Biometano da fonti rinnovabili progettato nelle campagne tra Guidonia Centro e Montecelio.

Oggi, lunedì 18 novembre, alle ore 15 al quarto punto all’ordine del giorno è prevista la discussione della mozione bipartisan finalizzata a scongiurare l’apertura dell’impianto su un’area a destinazione agricola di oltre sei ettari in via Colle Spinello da parte della “Montecelio Renewables S.r.l.”, società con sede a Milano, specializzata in attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La mozione è firmata dal capogruppo del Partito Democratico di Guidonia Montecelio Emanuele Di Silvio e dai Consiglieri comunali Rossella Nuzzo, Mario Lomuscio, Arianna Cacioni, Alfonso Masini e Alessandro Messa.

Il documento prende lo spunto dalla notizia riportata dal quotidiano on-line Tiburno.Tv del via libera della Regione Lazio attraverso la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) a seguito del “silenzio-assenso” dell’amministrazione comunale: lo scorso 3 giugno, infatti, la “Montecelio Renewables S.r.l.” ha presentato l’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti alimentati da fonti rinnovabili presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) senza ricevere risposta (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Durante la seduta di oggi il Consiglio comunale di Guidonia Montecelio è chiamato a deliberare anche su un Debito fuori Bilancio, sulla variante urbanistica per la manutenzione straordinario di via Ludovico Muratori a Setteville e infine sulla ratifica della variante urbanistica relativa alla nuova viabilità di collegamento tra la via Tiburtina – all’altezza del chilometro 17 – e via Casal Bianco nell’ambito dei lavori per la Ryder Cup.