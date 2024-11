GUIDONIA – Cocaina e hashish in casa, arrestato pusher italiano

Venerdì 22 novembre, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio nel corso di un servizio d’istituto finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, unitamente all’Unità Cinofila dell’Arma, hanno proceduto ad alcune perquisizioni domiciliari a carico di tre persone.

Nel corso dell’attività, è stato tratto in arresto un 49enne italiano trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con direttissimo dal Tribunale di Tivoli.

A conclusione dell’attività sono stati denunciati per violazione al Testo unico sugli stupefacenti anche un 27enne ed e una 55enne trovati rispettivamente in possesso alcune dosi di cocaina e hashish.