A portare calze e dolcetti arriva la “Befana Tricolore” a Villalba di Guidonia.

L’appuntamento è per lunedì 6 gennaio dalle ore 10 alle 13.30, in Largo Galante (Via Sicilia) per un’iniziativa giunta alla seconda edizione e firmata dall’associazione “Donne d’Italia” e dal “Comitato Parco Paolo Di Nella”.

Si tratta di un’iniziativa all’insegna dell’impegno sociale e della solidarietà nell’ambito della quale saranno distribuite calzette per tutti.

Una giornata piena di sorprese con spettacoli di magia, zucchero filato a volontà, truccabimbi, bolle di sapone giganti, giochi e animazione.

“Sarà un momento di convivialità cittadina, per festeggiare insieme una festività della nostra tradizione e donare un sorriso a tutti i bambini che verranno!”, annunciano gli organizzatori.