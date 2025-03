MONTEROTONDO – Muffe nei locali e alimenti privi di etichettatura: sospese due panetterie

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, unitamente a personale della Asl Roma 5, nei giorni scorsi, hanno svolto mirati servizi finalizzati alla tutela della salute pubblica, controllando a tappeto panetterie e tabaccherie del comune eretino.

Lo annuncia in un comunicato stampa il Comando provinciale dell’Arma.

Secondo la nota, i militari diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno effettuato dei mirati controlli ad alcune panetterie del Comune di Monterotondo.

In 6 strutture i militari con il personale dell’Asl, hanno riscontrato delle irregolarità e per due di queste è stato necessario la sospensione immediata delle attività fino al ripristino delle normali condizioni igienico-sanitarie.

Nel primo caso, la sospensione si è resa necessaria solo per la parte commerciale dell’esercizio commerciale dedicata alla panificazione, dove gli ispettori dell’Asl hanno rinvenuto muffa su pareti e soffitti, nonché attrezzature meccaniche non pertinenti all’attività di panificazione, inoltre alcuni prodotti già messi in vendita sugli scaffali erano privi di etichettatura.

Nell’altro caso invece, hanno constatato la presenza di prodotti scaduti e privi di etichettatura, nonché la totale mancanza di pulizia ordinaria e straordinaria, sia dei locali che dei frigoriferi e delle attrezzature.

In quest’ultimo caso sono stati sequestrati anche 15 chili di alimenti, privi di etichettatura o addirittura scaduti.

Nelle altre 4 panetterie sanzionate, invece, sono state riscontrate piccole carenze igienico sanitarie e, in alcuni casi, la presenza di cibi privi di etichettatura.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 13.000 euro.

Stando sempre al comunicato stampa, nel medesimo contesto, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo insieme agli agenti della Polizia Locale diretta dal Comandante Michele Lamanna, hanno effettuato dei mirati controlli anche ad alcune tabaccherie del comune, finalizzati a verificare e prevenire la vendita di tabacchi ai minorenni.

Proprio in tale contesto, in due occasioni, sono stati riscontrate delle vendite di tabacchi a giovani con meno di 18 anni. Per entrambi gli esercizi commerciali è scattata una sanzione amministrativa di 1.000 Euro e la sospensione dell’attività per 15 giorni, provvedimento, questo, che andrà formalizzato da parte dei Monopoli di Stato.

I risultati dei mirati controlli sono frutto della costante ed incessante azione di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, finalizzata a contrastare ogni forma di illegalità, garantendo la sicurezza dei cittadini di questi territori.