𝑵𝒆𝒘𝒔: maxi sequestro in Basilicata di #aglianico per un valore di circa 150 mila euro; i russi non bevono più vino italiano, ma quello del Mar Nero; vino e sidro a marchio Trump nei punti vendita della Guardia Costiera americana.
Daniele Caroselli, sommelier di WineGo Shop ci racconta il Donna Lidia della cantina pugliese @erricovini.
𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊: 15 novembre Giro d’Italia al Ristorante La Foresta Rieti; 15 novembre presentazione della Guida Vitae 2026 Associazione Italiana Sommelier alla Leopolda di Firenze; 23 novembre Sapori del Lazio II appuntamento alla Rocca di #castelnuovodiporto con lo showcooking di Cibo Futuro; 7 dicembre Bollicine Wine Test 🥂Villa Piccolomini-Roma dalle ore 16:00.