𝑻𝒈𝑾𝒊𝒏𝒆 𝒔5 #7

Food & Wine, Società / 13 Novembre 2025

𝑵𝒆𝒘𝒔&𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒊𝒏𝒐

𝑵𝒆𝒘𝒔: maxi sequestro in Basilicata di #aglianico per un valore di circa 150 mila euro; i russi non bevono più vino italiano, ma quello del Mar Nero; vino e sidro a marchio Trump nei punti vendita della Guardia Costiera americana.

Daniele Caroselli, sommelier di WineGo Shop ci racconta il Donna Lidia della cantina pugliese @erricovini.

𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊: 15 novembre Giro d’Italia al Ristorante La Foresta Rieti; 15 novembre presentazione della Guida Vitae 2026 Associazione Italiana Sommelier alla Leopolda di Firenze; 23 novembre Sapori del Lazio II appuntamento alla Rocca di #castelnuovodiporto con lo showcooking di Cibo Futuro; 7 dicembre Bollicine Wine Test 🥂Villa Piccolomini-Roma dalle ore 16:00.

#tgwine

