TIVOLI – “Differenziata all’81% e Tari ridotta”: l’ingegner Francesco Girardi saluta la Città

In riferimento all’articolo TIVOLI – Nominato il nuovo Cda di Asa al posto di Francesco Girardi, dall’ingegner Francesco Girardi, ex amministratore unico di ASA Tivoli SpA, riceviamo e pubblichiamo:

Agosto 2014 – Agosto 2026 : 12 anni tondi tondi di ASA Tivoli SpA nella mia vita, un diamante prezioso che va preservato, valorizzato e condiviso mostrandone di tanto in tanto, il barlume benefico in un Paese che sta soffrendo tanto da decenni ormai, per la sua ambiguità nella conduzione delle politiche ambientali e nel perseguimento della Sostenibilità e dell’Ecologia.

Lascio al subentrante CdA e al Direttore dott. Engst, un’ Azienda Pubblica dai conti in ordine, personale neo assunto ringiovanito, servizi pianificati e condotti in modo eccellente… come la definì il Sindaco fondatore di ASA negli anni ’90, e poi Senatore della Repubblica Alcibiade Boratto “ASA, l’azienda pubblica che a fasi alterne, da piccola imbarcazione a rischio naufragio in balia delle onde è oggi divenuta un transatlantico pronto a solcare mari alti e severe mareggiate”.

Ho ora un turbinio di ricordi, quelli che restano più vividi e vibranti in me, affondano le proprie radici in momenti più duri, ostici e pericolosi che per un attimo ancora, forse solo per inerte prudenza o scaramanzia, provano ad annebbiare la luminosità travolgente delle belle cose fatte e dei rilevanti risultati ottenuti.

Non serve che adesso io li elenchi, c’è traccia in rete, di centinaia di notizie e comunicati stampa che hanno accompagnato le mie attività di amministratore pubblico alla guida di quest’Azienda pubblica transitata da situazioni di dissesto finanziario e gestionale che provocavano una grave emergenza ambientale e sanitaria cittadina, a una condizione di eccellenza e innovazione pionieristica nella conduzione dei servizi pubblici di igiene urbana.

Tra questi momenti, mi piace spizzicare il raggiungimento dell’81% di raccolta differenziata (partiti dal 9 % solo 5 anni prima), la riduzione della TARI del 20% , l’inaugurazione di innovativi mezzi aspiratori e impianti tecnologici per compostaggio e produzione di biodiesel, ma su tutti, la trasformazione progressiva (anch’essa reperibile dagli archivi social e in rete) dei cittadini da ostici oppositori sfiduciati nel momento dell’emergenza rifiuti nei primi anni 2014-2016, anni in cui il sottoscritto si _“azzardava addirittura”_ a toccare per eliminarli i “secchioni” stradali …questi stessi cittadini, oggi divenuti a stragrande maggioranza (analisi customare satisfaction alla mano), propositivi consiglieri, esperti di ecologia domestica applicata e fieri sostenitori del servizio di raccolta porta a porta e della loro Azienda.