TIVOLI – “Differenziata all’81% e Tari ridotta”: l’ingegner Francesco Girardi saluta la Città

In riferimento all’articolo TIVOLI – Nominato il nuovo Cda di Asa al posto di Francesco Girardi, dall’ingegner Francesco Girardi, ex amministratore unico di ASA Tivoli SpA, riceviamo e pubblichiamo:
“Arrivederci Tivoli
Agosto 2014 – Agosto 2026 : 12 anni tondi tondi di ASA Tivoli SpA nella mia vita, un diamante prezioso che va preservato, valorizzato e condiviso mostrandone di tanto in tanto, il barlume benefico in un Paese che sta soffrendo tanto da decenni ormai, per la sua ambiguità nella conduzione delle politiche ambientali e nel perseguimento della Sostenibilità e dell’Ecologia.
Lascio al subentrante CdA e al Direttore dott. Engst, un’ Azienda Pubblica dai conti in ordine, personale neo assunto ringiovanito, servizi pianificati e condotti in modo eccellente… come la definì il Sindaco fondatore di ASA negli anni ’90, e poi Senatore della Repubblica Alcibiade Boratto “ASA, l’azienda pubblica che a fasi alterne, da piccola imbarcazione a rischio naufragio in balia delle onde è oggi divenuta un transatlantico pronto a solcare mari alti e severe mareggiate”.
Ho ora un turbinio di ricordi, quelli che restano più vividi e vibranti in me, affondano le proprie radici in momenti più duri, ostici e pericolosi che per un attimo ancora, forse solo per inerte prudenza o scaramanzia, provano ad annebbiare la luminosità travolgente delle belle cose fatte e dei rilevanti risultati ottenuti.
Non serve che adesso io li elenchi, c’è traccia in rete, di centinaia di notizie e comunicati stampa che hanno accompagnato le mie attività di amministratore pubblico alla guida di quest’Azienda pubblica transitata da situazioni di dissesto finanziario e gestionale che provocavano una grave emergenza ambientale e sanitaria cittadina, a una condizione di eccellenza e innovazione pionieristica nella conduzione dei servizi pubblici di igiene urbana.
Tra questi momenti, mi piace spizzicare il raggiungimento dell’81% di raccolta differenziata (partiti dal 9 % solo 5 anni prima), la riduzione della TARI del 20%, l’inaugurazione di innovativi mezzi aspiratori e impianti tecnologici per compostaggio e produzione di biodiesel, ma su tutti, la trasformazione progressiva (anch’essa reperibile dagli archivi social e in rete) dei cittadini da ostici oppositori sfiduciati nel momento dell’emergenza rifiuti nei primi anni 2014-2016, anni in cui il sottoscritto si _“azzardava addirittura”_ a toccare per eliminarli i “secchioni” stradali …questi stessi cittadini, oggi divenuti a stragrande maggioranza (analisi customare satisfaction alla mano), propositivi consiglieri, esperti di ecologia domestica applicata e fieri sostenitori del servizio di raccolta porta a porta e della loro Azienda.
E allora ringrazio tutti i dipendenti in primis a cui ho rivolto un mio messaggio personale riservato, un doveroso ringraziamento va subito dopo a Paolo Pallante e Mina Distratis per avermi “fortemente” voluto avviare in questa avventura pubblica, che hanno creduto da subito in me riservandomi sempre parole e note di conforto e momenti di vera Serenità e alti Dibattiti e confronti, ringrazio fraternamente Marco Dionisi e tutti i volontari ambientali dei Corpi Congeav Tivoli Comando regione Lazio e CORPO Ambientale Nazionale Roma Est che hanno voluto da subito seguire le mie indicazioni operative e le strategie per difendere con genuina caparbietà l’Ambiente e il Territorio, ringrazio le forze dell’ordine i Carabinieri Forestali nella persona dell’ottimo Maresciallo Fabrizio Sarrecchia su tutti per esserci sempre stati nei momenti in cui andavano assestati colpi definitivi alle attività illecite condotte dai deturpatori del territorio come gli svuotacantine abusivi e gli incendiari.
Ringrazio le/gli Assessore/i e Dirigenti del Settore Ambiente Comunale con cui ho collaborato fianco a fianco, i tanti autorevoli Tiburtini che mi hanno pregiato della loro amicizia, per i loro consigli e la loro accoglienza, i Consiglieri Comunali che mi hanno sostenuto e voluto bene in questi anni: è stato un grande Lavoro svolto a più mani con tutti voi per me un privilegio e una occasione unica di crescita umana e professionale!
Infine ringrazio tutti i Cittadini di Tivoli rappresentati dagli Illustri Sindaci che in questi anni hanno creduto e sostenuto in modo costante la mia gestione, se ne prendano meritatamente ancora una volta, il giusto vantaggio pubblico, Giuseppe Proietti e Marco Innocenzi: grazie perché abbiamo bisogno della Bella Politica per il bene dei nostri figli, di storie belle come quella di ASA Tivoli SpA dove la meritocrazia nella gestione pubblica riesce a contemperare Economia e Sostenibilità garantendo posti di lavoro sicuri perché *Capaci di Futuro*”.