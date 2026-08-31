GUIDONIA – Bomba carta danneggia 3 auto e il muro di cinta di un’abitazione

Il botto è stato talmente forte da essere avvertito a chilometri di distanza. Ma la deflagrazione è stata altrettanto violenta da procurare danni per migliaia di euro.

Il luogo dell’esplosione in via Urbano Rattazzi a Villanova di Guidonia

Tre auto danneggiate, il muro di cinta scrostato e il cancello di un’abitazione privata divelto: è il bilancio dei danni della bomba carta esplosa all’alba di oggi , lunedì 31 agosto, a Villanova, il quartiere più densamente popolato del Comune di Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso l’una e mezza della notte all’altezza del civico 14 di via Urbano Rattazzi, nella zona residenziale di villini e palazzine a due piani denominata “Lotti Mannaresi” .

Sopra e sotto, la Fiat Panda danneggiata dall’ordigno

Sopra e sotto, la Renault Twingo danneggiata dalla bomba carta

L’ordigno ha mandato in frantumi i finestrini di una Fiat Panda e di una Renault Twingo in sosta davanti ad un’abitazione all’interno della quale era parcheggiata una Peugeot 2008, che ha riportato danni nella parte anteriore della carrozzeria.

La Peugeot 2008 e il muro di recinzione della casa di via Rattazzi 14 danneggiati

Nella deflagrazione, infatti, sono stati divelti e scaraventati contro la vettura i pannelli di protezione del cancello, mentre parte del rivestimento del muro di recinzione è crollato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Tivoli.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, testimoni avrebbero visto una Fiat Panda con tre persone a bordo che avrebbero lanciato l’ordigno in strada.

Sono in corso indagini per rintracciare la vettura e risalire agli autori, ma soprattutto per chiarire il movente dell’atto.