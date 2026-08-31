GUIDONIA – West Nile Virus, contagiati un altro residente e una cornacchia

Altri due casi di infezione da West Nile Virus a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, venerdì 28 agosto la ASL Roma 5 ha segnalato all’amministrazione comunale di aver accertato il contagio a carico di un altro cittadino dopo i sei già risultati positivi nelle settimane scorse.

A risultare contagiati sono un residente in città e una cornacchia rinvenuta sul territorio.

Vale la pena ricordare che il 24 agosto scorso erano stati accertati contagi in via Rosata a Colle Fiorito, in via della Piscina a Montecelio e un terzo in via Saturno nel Centro residenziale Parco Azzurro di via Nomentana a Colleverde di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I tre casi vanno a sommarsi agli altri tre già presenti sul territorio: il primo riscontrato l’11 agosto, su un italiano ottantenne, residente in via Gabrio Casati a Villanova, tutt’ora ricoverato in osservazione presso l’Ospedale Sandro Pertini di Roma ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Il secondo caso, accertato il 13 agosto, è su una donna italiana di 53 anni residente in via Appiano a Marco Simone Vecchio : dimessa dall’ospedale, non sarebbe in pericolo di vita ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO )

via dell’Unione, a Guidonia centro, accertato il 19 agosto scorso ( Il terzo caso riguarda un cittadino residente in, accertato il 19 agosto scorso ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

In una nota, l’Amministrazione comunale informa che, in attuazione delle procedure previste dal Piano Nazionale Arbovirosi e dalle direttive regionali, è già in corso un intervento straordinario di disinfestazione nell’area circostante l’abitazione della persona interessata .