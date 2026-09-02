CAPRANICA PRENESTINA – Al Tempio della Maddalena il concerto “Soffi d’Autore”

Prosegue la Stagione Concertistica 2026 della Cappella Musicale della Maddalena con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica.

Domenica 13 settembre, alle ore 19:30, nella suggestiva cornice del Tempio di Santa Maria Maddalena a Capranica Prenestina, andrà in scena “Soffi d’Autore”, concerto che vedrà protagonisti gli allievi del M° Pietro Guastafierro, con la partecipazione al pianoforte del Maestro Teresa Desiderio.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio progetto culturale della Cappella Musicale della Maddalena, nato dalla volontà di fare del Tempio non soltanto un luogo di spiritualità, ma anche uno spazio vivo di incontro tra musica, arte e cultura.

Un percorso promosso con particolare dedizione da Don Davide Martinelli, parroco della chiesa e fervente divulgatore culturale, che negli anni ha dato impulso a una programmazione capace di coinvolgere artisti, musicisti e realtà del territorio, aprendo gli eventi alla partecipazione della comunità.

Anche gli appuntamenti precedenti della stagione hanno posto al centro proprio questo dialogo tra sensibilità artistica, musica e spiritualità.

“Soffi d’Autore” sarà interamente dedicato alle molteplici possibilità espressive del flauto e vedrà esibirsi i giovani solisti S. Angotti, G. Debori, G. Gaccioli, S. Molinari, C. Scappaticci e L. Sicignano, allievi del Maestro Pietro Guastafierro, docente di flauto presso il Conservatorio di Frosinone.

Il programma condurrà il pubblico attraverso epoche e linguaggi differenti della letteratura musicale, con pagine di Johann Sebastian Bach, Francis Poulenc, Claude Debussy, Georg Philipp Telemann, Carl Reinecke e Philippe Gaubert. Un repertorio che consentirà ai giovani interpreti di confrontarsi con alcuni degli autori che maggiormente hanno contribuito allo sviluppo tecnico ed espressivo dello strumento.

A guidare il percorso formativo dei giovani flautisti è Pietro Guastafierro, musicista vincitore di oltre trenta premi in concorsi internazionali e protagonista di un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Diplomatosi con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, ha perfezionato la propria formazione con interpreti di fama internazionale e si è esibito come solista con importanti compagini orchestrali, partecipando a festival e manifestazioni di prestigio.

Nel 2022 si è esibito anche presso il Parlamento Europeo di Bruxelles. Alla carriera concertistica affianca oggi un’intensa attività didattica e di perfezionamento.

Al pianoforte ci sarà Teresa Desiderio, interprete dalla spiccata sensibilità cameristica e dalla raffinata ricerca del suono. Formatasi presso il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, dove ha conseguito il Diploma accademico di II livello con il massimo dei voti e la menzione d’onore, ha successivamente perfezionato i propri studi al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, svolge attività concertistica in Italia e all’estero come solista e camerista, collaborando con orchestre e importanti istituzioni musicali.

Il concerto del 13 settembre rappresenta dunque un ulteriore tassello della programmazione della Cappella Musicale della Maddalena, nella quale l’esperienza concertistica si affianca alla valorizzazione dei giovani musicisti e alla diffusione della cultura musicale.

Un progetto che continua a trovare nel Tempio di Santa Maria Maddalena un luogo privilegiato di condivisione, capace di avvicinare il pubblico alla musica attraverso appuntamenti aperti e accessibili.

“Soffi d’Autore” è in programma domenica 13 settembre 2026 alle ore 19:30 presso il Tempio di Santa Maria Maddalena, a Capranica Prenestina (RM).

L’ingresso è gratuito.