FONTE NUOVA – Trasloca il mercato settimanale di Tor Lupara

Da sabato 5 settembre 2026 il mercato settimanale di Tor Lupara si svolgerà ogni sabato nella nuova area situata tra Via II Giugno e Via Eugenio Montale.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 211 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, mercoledì 2 settembre, dal Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti.

Col provvedimento vengono istituite modifiche alla viabilità nell’area interessata dallo svolgimento del mercato settimanale ogni sabato, dalle ore 06 alle ore 15, a decorrere dal 05 settembre, quando il mercato dirà definitivamente addio alla sede di via IV Novembre e piazza Pascoli.

L’ordinanza prevede:

1. L’istituzione del divieto di transito ad eccezione dei mezzi autorizzati degli operatori di mercato, dei mezzi di soccorso e delle forze di Polizia:

1.1. su Via 2 Giugno, nel tratto di strada compreso tra il civico 47 e l’intersezione con Via Fonte Santa Margherita;

dell’intersezione con Via G. Carducci;

1.3. sull’area di parcheggio pubblico sita tra Via Fonte Santa Margherita e Via E. Montale.

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata:

2.1. su entrambi i lati in Via 2 Giugno nel tratto di strada compreso tra il civico 47 e l’intersezione con Via Fonte Santa Margherita;

2.2. sul lato destro di Via E. Montale in direzione Via 2 Giugno, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Carducci ed i successivi 60 metri;

2.3. sull’area di parcheggio pubblico sita tra Via Fonte Santa Margherita e Via E. Montale.

Alla rotatoria sita all’intersezione tra Via 2 Giugno, Via E. Montale e Via Fonte Santa Margherita saranno adottate le seguenti variazioni alla viabilità:

3.1. istituzione dell’obbligo di proseguire dritti su Via 2 Giugno, in direzione di Via Primo Maggio, per i veicoli provenienti da Via Fonte Santa Margherita;

3.2. istituzione dell’obbligo di proseguire dritti su Via Fonte Santa Margherita in direzione di Via Salvatoretto per i veicoli provenienti da Via 2 Giugno;

4. Su Via 2 Giugno la viabilità sarà così modificata:

4.1. istituzione dell’obbligo di svolta a destra su Via 2 Giugno per i veicoli in uscita da Piazzale Europa

e per i veicoli provenienti da Via Carducci;

4.2. istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra su Via 2 Giugno per i veicoli provenienti da Via L. Pirandello;

4.3. istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra su Via 2 Giugno per i veicoli provenienti da Via G. Gozzano;

5. Che le operazioni di carico e scarico di cose, per le attività commerciali fisse limitrofe, siano consentite esclusivamente prima delle ore 07:00 e dalle ore 15:00.

In particolare, l’Ordinanza stabilisce:

accesso degli operatori e inizio delle operazioni di allestimento: dalle ore 6:00 alle ore 7:30 ;

assegnazione agli spuntisti degli eventuali posteggi non occupati: dalle ore 7:30 ;

inizio delle operazioni di vendita: ore 8:00 ;

termine massimo per lo sgombero dei posteggi: ore 14:30.

Gli automezzi utilizzati per la vendita o a servizio della stessa potranno accedere e sostare nell’area esclusivamente previa adozione di idonee protezioni della pavimentazione, per evitare eventuali perdite o sversamenti di oli, carburanti o altri liquidi. Ogni operatore sarà inoltre responsabile di eventuali danni direttamente riconducibili alla propria attività.

Particolare attenzione è riservata anche alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante il mercato. Sono previste modalità specifiche per il conferimento di frazione umida, secco residuo, carta e cartone, plastica e metalli e vetro.

Al termine delle operazioni di vendita, ciascun operatore dovrà lasciare il proprio posteggio e l’area immediatamente circostante completamente sgombri da merci, imballaggi, residui e rifiuti, provvedendo al corretto conferimento degli stessi secondo le modalità indicate nell’Ordinanza.

Gli operatori e tutti i soggetti autorizzati ad accedere all’area sono tenuti a utilizzare gli spazi nel rispetto della loro destinazione, evitando comportamenti che possano arrecare danni alla pavimentazione, alla vegetazione, agli arredi, agli impianti e alle attrezzature presenti.

Vale la pena ricordare che nel 2025 l’area mercatale di Tor Lupara è stata riqualificata e potenziata con un finanziamento complessivo di 199.170,98 euro, di cui 197.013,38 euro stanziati dalla Regione Lazio e 2.157,60 euro a carico del Comune di Fonte Nuova.

Gli interventi per rendere il mercato settimanale più funzionale, moderno e accogliente hanno riguardato il miglioramento dei servizi igienici, nuovi spazi comuni attrezzati con arredi urbani e verde, l’installazione di colonnine elettriche e rastrelliere per e-bike, l’inserimento di cool lockers per la conservazione degli alimenti e pensiline fotovoltaiche per l’efficientamento energetico.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Falcioni ha annunciato inoltre un’attenzione particolare rivolta anche all’innovazione digitale, con lo sviluppo di una web app dedicata al mercato, per promuovere le attività degli operatori, facilitare la vendita online e offrire nuovi servizi ai cittadini.