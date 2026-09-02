MORLUPO – Comunità in lutto, si è spento Padre Ricardo Aníbal Linares

La comunità di Morlupo è in lutto.

Alle 22.20 di ieri, martedì primo settembre, presso l’hospice di Campagnano di Roma, si è spento all’età di 62 anni Padre Ricardo Aníbal Linares, a lungo sacerdote della Parrocchia di San Gaetano da Thiene.

Nato in Argentina, Padre Ricardo Aníbal Linares era stato ordinato sacerdote nella comunità di Morlupo e apparteneva all’Ordine dei Chierici Regolari Teatini.

La salma sarà esposta presso la camera ardente allestita presso la parrocchia di San Gaetano venerdì 4 settembre a partire dalle ore 12:30.

La Santa Messa Esequiale sarà celebrata alle ore 15:00.

“Nel corso di molti anni di fecondo ministero – lo ricordano nella Parrocchia di San Gaetano in Morlupo – ha servito con dedizione e devozione le comunità a lui affidate, lasciando un’impronta indelebile di fede, bontà e servizio al prossimo.

Invitiamo tutta la comunità a elevare preghiere per l’eterno riposo della sua anima e per la cristiana rassegnazione dei suoi cari”.

L’Amministrazione Comunale di Morlupo ha espresso il più profondo cordoglio per la scomparsa di Padre Ricardo Aníbal Linares.

“Per tanti anni, con la sua presenza, la sua fede e la sua umanità, Padre Ricardo ha accompagnato la nostra comunità, entrando nel cuore di tante persone – si legge in una nota del Comune – Il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria di quanti lo hanno conosciuto, incontrato e amato.

In questo momento di dolore, ci stringiamo con sincera vicinanza alla comunità dei Padri Teatini, alla sua famiglia e a tutti coloro che ne piangono la scomparsa.

Affidiamo Padre Ricardo alla misericordia di Dio, con la speranza cristiana che ora possa riposare nella Sua luce e nel Suo eterno abbraccio.

Ciao, Padre Ricardo. Il tuo ricordo resterà con noi”.