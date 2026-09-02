GUIDONIA – Città più bella, si asfalta via Roma: scattano i divieti per due settimane

4) Di istituire il DIVIETO DI SOSTA, su entrambi i lati, con rimozione forzata ed il Senso Unico Alternato in Viale Roma, nel tratto di strada compreso tra il Cavalcavia della S.P. 27/b e l’intersezione con via Pantano, con decorrenza dal giorno 17/09/2026, dalle ore 19,00, fino al termine dei lavori.

Vale la pena ricordare che con la determina numero 58 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 31 luglio dalla dirigente ai Lavori pubblici Bernardina Colasanti l’amministrazione comunale ha affidato l’intervento alla “Ellebi Costruzioni S.r.l.” di Roma la manutenzione ordinaria e straordinaria con l’eliminazione degli stati di pericoli e la chiusura delle buche di alcuni tratti stradali per un importo complessivo di un milione 63.884 euro: a novembre 2025 la ditta si è infatti aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso complessivo del 43,721% sull’importo posto a base di gara (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).