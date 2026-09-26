FONTE NUOVA – Il Comune ci riprova: “Lunedì 28 inizia il servizio scuolabus”

Il Comune di Fonte Nuova comunica che, a partire da lunedì 28 settembre, il servizio di trasporto scolastico A.S. 2026/2027 sarà attivo sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.

Si tratta del secondo annuncio dopo quello di sabato scorso 19 settembre, quando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Falcioni assicurò un servizio più ampio e completamente gratuito per il mese di settembre a partire da lunedì 21 settembre.

In realtà le navette del nuovo gestore, la ditta “Fratarcangeli Cocco” di Boville Ernica, sono ripartite tra caos, disagi e proteste delle famiglie degli alunni per le mancate indicazioni operative su orari, fermate e organizzazione del servizio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’amministrazione comunale rende noto che gli orari e i punti di salita e discesa sono consultabili tramite il seguente link – CLICCA IL LINK – accedendo con il numero di telefono e il protocollo della domanda, disponibile a partire dal 26/09/2026.

Per eventuali difficoltà o necessità di assistenza, è possibile contattare il servizio tramite e-mail all’indirizzo fontenuovascuolabus@libero.it.

“Si ricorda – scrive l’amministrazione comunale in una nota – inoltre che, in assenza di una delega per il prelevamento/la discesa, non sarà possibile affidare il minore, durante il viaggio di ritorno, a persone diverse dai genitori.

La delega può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo sopra indicato”.