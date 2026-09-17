ROMA EST – Nonna Valentina festeggia i 103 anni in Casa di Riposo

L’udito, la vista e l’appetito non le mancano e la mente è ancora lucida e brillante.

Il carattere?

Un’esplosione di allegra che è di grande conforto e supporto agli altri anziani.

Valentina Paolina Scarselletta insieme ai volontari dell’Associazione “I Colori di Matteo”

Valentina Paolina Scarselletta è nata il 16 settembre del 1923 a Fumone in provincia di Frosinone e ieri pomeriggio ha tagliato il traguardo record dei 103 anni nella Casa di Riposo “Villa Astra”, la Comunità alloggio per Anziani di Roma ospita anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti in via Modolo a Colle del Sole, quartiere lungo la via Prenestina all’estrema periferia Est di Roma.

La struttura diretta da Olena Zhyrun, dove nonna Valentina vive da quando è centenaria, ha organizzato una festa indimenticabile alla presenza del fratello e della sorella, di nipoti e pronipoti, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti istituzionali del VI Municipio di Roma Capitale.

Ad animare l’evento sono stati i volontari dell’Associazione “I Colori di Matteo”, organizzazione no profit per bambini autistici, che per l’occasione le hanno donato un bel paio di orecchini, insieme a dolcetti, marshmallow e tante girandoline colorate.

“Valentina era al settimo cielo, entusiasta come non mai, e ci avrà ringraziato mille volte con la dolcezza che la contraddistingue – raccontano i volontari – Vedere la felicità pura nei loro occhi, quella meraviglia spontanea di chi torna bambino davanti a un piccolo gesto, a un dolce o al soffio su una girandola, ci regalano ogni volta un’emozione sempre più forte.

​Giocare e sorridere insieme a loro ci riempie il cuore.

Grazie davvero alla vita per questi momenti speciali!”.