MONTEROTONDO – Blitz in due mini-market: merce scaduta e alimenti di provenienza ignota

E’ in sintesi il bilancio del servizio straordinario coordinato dalla Polizia di Stato ed improntato al contrasto delle irregolarità nel settore commerciale messo in campo a Monterotondo giovedì scorso 24 settembre.

Coordinati dal III Distretto Fidene-Serpentara, agenti della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza, insieme a personale della Polizia Locale di Monterotondo e dell’A.S.L. Roma 5, hanno battuto gli assi viari della periferia nord-est della Capitale sottoponendo a meticolose ispezioni alcuni esercizi di vicinato.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì primo ottobre, dalla Questura di Roma, gli accertamenti effettuati hanno restituito un quadro di irregolarità che spaziano dalla commercializzazione di prodotti privi di tracciabilità o scaduti alle gravi carenze igienico-sanitarie.

Nel dettaglio, in due mini-market gestiti da cittadini del Bangladesh e ubicati rispettivamente in Centro e allo Scalo sono stati sequestrati 8 chilogrammi di merce non idonea alla vendita, stante il superamento del termine di conservazione, ed ulteriori 200 chili di prodotti alimentari privi di etichettatura, che sono stati contestualmente avviati alla distruzione.

Nel corso delle operazioni in cassa sono stati trovati i preposti, mentre i titolari della licenza sarebbero stati assenti.

Fatto che al termine dei controlli sono emerse evidenze di irregolarità in alcuni contratti di lavoro, su cui sono attualmente in corso approfondimenti a cura del competente Ispettorato.

In particolare, per il mini-market allo Scalo sono scattati i sigilli sia per la grande quantità di merce scaduta rinvenuta, sia per carenze igienico-sanitarie riscontrate dalla Asl.

Stando sempre al comunicato stampa, ulteriori contestazioni sono state elevate all’interno di una sala slot, inottemperante alle prescrizioni relative agli orari di gioco nonché alla normativa vigente in materia di divieto di fumo all’interno dei locali.

I militari della Guardia di Finanza hanno denunciato, infine, il titolare di un esercizio di telefonia per ricettazione e contraffazione della merce in vendita, in particolare per il rinvenimento di cover false per i cellulari.

Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Monterotondo insieme ai militari della Guardia di Finanza hanno organizzato dei posti di controllo in piazza Roma e in via Leonardo da Vinci, nell’area industriale allo Scalo: il bilancio è di 60 persone identificate e 24 veicoli controllati.

Le operazioni si sono concluse con un bilancio di 13 sanzioni amministrative elevate, per un importo complessivo di oltre 23.000 euro.