MONTEROTONDO – Ciak si gira, arriva il cast della serie tv “Che Dio ci aiuti 9”

Il Centro storico di Monterotondo scelto ancora una volta come location cinematografica.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 181 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, martedì 22 settembre, dal Comandante della Polizia Locale Michele Lamanna.

L’attrice Francesca Chillemi interpreta Suor Azzurra

Con il provvedimento vengono disposte modifiche alla viabilità nella giornata di venerdì 25 settembre per garantire in sicurezza le riprese cinematografiche della serie tv “Che Dio ci Aiuti 9” in Piazza Angelo Frammartino, in Via Fabio e Raffaele Giovagnoli, Via Giuseppe Verdi, Via Nazzario Sauro, Via San Pio da Pietrelcina, Piazza Giovanni Paolo II, Via della Rocca e in Via Castelchiodato.

La serie è prodotta da Lux Vide (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Francesco Vicario, la sceneggiatura di Umberto Gnoli e Silvia Leuzzi, e vede il ritorno nel cast di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, insieme a Francesca Chillemi in quelli di Suor Azzurra e di Suor Costanza, interpretata dall’attrice Valeria Fabrizi, oltre a Giovanni Scifoni.

Le riprese di “Che Dio ci aiuti 9” sono iniziate il 24 giugno 2026 e i nuovi episodi arriveranno tra la fine del 2026 e inizio 2027.

L’ordinanza numero 181 prevede:

1. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Piazza A. Frammartino, tratto compreso dall’intersezione con Via G. Oberdan al civico 4, ambo i lati, dalle ore 12:00 alle ore 22:30 del 25 Settembre 2026;

2. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Via F. e R. Giovagnoli, tratto compreso dall’intersezione con Via della Rocca all’intersezione con Via Giuseppe Verdi, ambo i lati, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 25 Settembre 2026;

3. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Via G. Verdi, tratto compreso dall’intersezione con Via F. e R. Giovagnoli all’intersezione con Via G. Oberdan, ambo i lati, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 25 Settembre 2026;

4. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Via della Rocca, tratto compreso dal civico 13 al lato opposto civico 22, dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 25 Settembre 2026;

5. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Via San Pio da Pietrelcina, ambo i lati ed intera superficie dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 25 Settembre 2026;

6. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Piazza Giovanni Paolo II, tratto compreso dall’intersezione con Via S. Pio Da Pietrelcina all’intersezione con Via U. Bassi, ambo i lati, dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 25 Settembre 2026

7. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Via Castelchiodato, area di parcheggio lato opposto Cimitero tratto adiacente Via dei Cannetacci per metri 100 a partire dall’intersezione con Via dei Cannetacci in direzione Mentana dalle ore 10:00 alle ore 24:00 del 25 Settembre 2026.