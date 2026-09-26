PONTE DI NONA – Cocaina e hashish sotto la sella dello scooter: preso pusher italiano

Prosegue l’attività di contrasto e prevenzione al traffico di droga nella periferia Est della Capitale da parte della Polizia di Stato.

L’ultima attività antidroga si è sviluppata tra Riserva Nuova e Ponte di Nona, nell’ambito di una operazione multilevel, coordinata dal Dirigente del VI Distretto Casilino, che ha coinvolto agenti della Questura, equipaggi del Reparto prevenzione crimine, unità cinofile e personale dell’Ispettorato del Lavoro.

Nella zona di Ponte di Nona gli investigatori del VI Distretto hanno individuato un sistema di occultamento ‘mobile’ pronto a servire rapidamente la clientela. Come frontman della piazza è stato individuato un quarantaseienne romano, intercettato mentre prelevava le dosi di droga dalla sella di uno scooter parcheggiato in un’autorimessa, per poi smistarle agli acquirenti con scambi flash. La perquisizione personale, seguita da quella domiciliare, ha consentito di recuperare 33 involucri di stupefacente tra hashish e cocaina. Per l’uomo è quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione multilevel della Questura di Roma si è sviluppata lungo l’asse Tor Bella Monaca-Torrenova-Torre Maura, senza tralasciare l’attenzione alle fermate metropolitane di zona che insistono sulla linea C.

Nel corso del servizio gli agenti si sono imbattuti in un giovane di origini pugliesi alla guida di un veicolo, che, noncurante dell’alt intimatogli dalle pattuglie, ha cercato di seminare la polizia ingaggiando una fuga a zig zag e danneggiando una serie di vetture incontrate durante la corsa.

Bloccato dopo un lungo inseguimento, è stato arrestato per fuga pericolosa, danneggiamento e lesioni, nonché sanzionato per guida senza patente.

Nel corso delle operazioni è finito in manette anche un quarantaduenne per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare aggravato dal rifiuto della richiesta di applicazione del braccialetto elettronico anti-stalking.

Sul fronte amministrativo, il dispositivo ha poi restituito un bilancio di oltre 29.000 euro di sanzioni amministrative emesse nei confronti dei titolari di due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Per una di queste è scattata altresì la sospensione a seguito del riscontro di numerose irregolarità, tra cui l’impiego di cinque lavoratori non contrattualizzati e di due persone sprovviste di documenti identificativi, oltre alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ed all’assenza dell’autorizzazione prevista per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.

Analoghe violazioni sono state rilevate in un ristorante di Torre Maura, dove sono state contestate la mancata denuncia assicurativa nominativa di un collaboratore familiare e all’assenza dell’autorizzazione per l’impianto di videosorveglianza.

Complessivamente, il servizio straordinario ha consentito altresì di elevare 12 sanzioni a fronte di violazioni del Codice della Strada.