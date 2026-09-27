VALMONTONE – Due italiani sorpresi ubriachi alla guida di scooter e auto

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno concluso un servizio straordinario di controllo del territorio esteso ai Comuni di Colleferro, Valmontone e Artena, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e della criminalità comune.

L’attenzione dei militari si è concentrata in particolar modo sulla sicurezza stradale, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e garantire un fine settimana sereno alle famiglie e ai numerosi utenti della strada, prevenendo comportamenti pericolosi alla guida.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, domenica 27 settembre, dal Comando provinciale dell’Arma, durante i controlli serali e notturni, i Carabinieri della Stazione di Colleferro e della Stazione di Valmontone hanno denunciato in stato di libertà due giovani, sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.

Nello specifico, un 25enne originario del frusinate è stato fermato a bordo di un motociclo con un tasso alcolemico pari a 1,01 g/l, mentre un 27enne della provincia di Roma è stato controllato alla guida di un’utilitaria con un tasso di 0,94 g/l.

L’intervento dei militari ha permesso di allontanare i conducenti dalla guida e ritirare immediatamente le patenti, scongiurando il concreto rischio di gravi sinistri.

Sempre nel corso del medesimo servizio, la costante attenzione al contrasto della diffusione delle droghe ha permesso ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Colleferro di segnalare alla Prefettura di Roma due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Si tratta di un 29enne di origini tunisine e di un 48enne del posto, trovati in possesso, durante i controlli, di complessivi 6,68 grammi di hashish, prontamente sequestrati.

L’imponente dispositivo messo in campo ha permesso di controllare complessivamente 281 persone (di cui 14 sottoposte a misure restrittive) e 186 veicoli. In totale, i Carabinieri hanno ritirato 4 patenti di guida ed elevato altrettante sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 895,00 euro.

Il risultato operativo, inserito nella più ampia strategia di controllo del territorio e di prevenzione all’illegalità predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, conferma ancora una volta l’incessante e capillare impegno della Compagnia Carabinieri di Colleferro, in sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nel garantire la legalità e la sicurezza, offrendo una tutela reale e tangibile alla comunità.