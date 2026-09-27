CALCIO – Esordio Ginestra: ko con l’ultima in classifica

di Daniele Di Cerbo

Doveva essere l’inizio di un nuovo percorso come affermato dal DG Aliano, quello del rilancio, ma per mister Ginestra parte tutto nel peggiore dei modi. Il Guidonia perde contro quella che, prima del match con i rossoblù, era l’ultima in classifica, appena un punto in classifica prima di oggi.

La partita si decide già nel primo tempo. La Vis Pesaro trova infatti il doppio vantaggio, portandosi sul 2-0. Nel recupero della prima frazione, però, Borghini riapre la gara firmando il 2-1.

Nella ripresa mister Ginestra prova a cambiare l’inerzia della partita, inserendo prima l’ex Lazio Murgia, poi Mastrantonio e infine Spavone. Le sostituzioni, tuttavia, non producono l’effetto sperato e il risultato non cambia.

Il Guidonia torna quindi da Pesaro con pochissime certezze e con una sconfitta che pesa molto, anzi troppo. Certo, si tratta soltanto della prima partita di mister Ginestra sulla panchina rossoblù e sarebbe prematuro trarre conclusioni definitive. Ma è altrettanto evidente che la società Guidonia ha investito molto e ha scelto di adottare una mentalità imprenditoriale, puntando su risultati rapidi e tangibili.

La prossima sfida sarà in casa contro il Pineto e, a questo punto, la pressione aumenta anche per un pubblico che ha poco apprezzato questa scelta di cambio della guida tecnica.

Mister Ginestra dovrà trovare rapidamente le soluzioni giuste e ridare identità e concretezza alla squadra, perché la strada intrapresa possa finalmente produrre i risultati attesi.