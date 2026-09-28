L’obiettivo dichiarato è prevenire e contrastare fenomeni di inciviltà urbana e degrado nelle aree della movida.

Per questo il Comune di Fiano Romano intende realizzare un nuovo sistema di videosorveglianza urbana ad implementazione di quello esistente.

Lo stabilisce la delibera numero 126 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata venerdì 11 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso.

Con l’atto viene incaricato espressamente il Comandante della Polizia Locale di Fiano Romano, Commissario Capo Fabrizio Arpino, a predisporre i documenti necessari alla partecipazione dell’Ente al bando denominato “Sicurezza in comune” con il quale la Regione Lazio intende erogare contributi agli enti locali per promuovere interventi tesi a favorire il controllo del territorio, prevenire e contrastare fenomeni di inciviltà urbana e degrado, ridurre il rischio di esposizione di specifiche zone a fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, recuperare e migliorare la qualità degli spazi pubblici, promuoverne la rivitalizzazione e la fruizione da parte della comunità locale.

Il Comune di Fiano Romano parteciperà al bando con una proposta progettuale di installazione, implementazione, adeguamento di sistemi di videosorveglianza nelle aree della “movida redatta dallo stesso Comandante del Corpo Polizia Locale Fabrizio Arpino.

Il costo complessivo stimato è pari a 59.597 euro IVA inclusa, di cui 49.597 finanziati dalla Regione Lazio, pari al

99,19% del contributo massimo finanziabile di 50 euro.

La quota di cofinanziamento a carico del bilancio del Comune di Fiano Romano è di 10 mila euro.