VICOVARO – Bollette del gas non pagate, il sindaco fa causa alla squadra di calcio

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Dal 2022 la Asd Vicovaro gestisce il campo “Tancredi Berenghi” a titolo gratuito

Da 4 anni il contatore è rimasto intestato al Comune, per questo a pagare le bollette è sempre stato l’Ente pubblico.

Lo stesso Ente pubblico che ha concesso l’impianto sportivo a titolo gratuito alla squadra di calcio del paese.

Accade a Vicovaro, piccolo Borgo di circa 3.500 abitanti a un quarto d’ora da Tivoli.

 

Il campo sportivo di proprietà comunale “Tancredi Berenghi”

 

Il caso emerge dalla delibera numero 27 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 17 settembre dalla giunta comunale di Vicovaro guidata dal sindaco Nello Crielesi.

Con l’atto viene autorizzato il primo cittadino ad agire in giudizio per garantire adeguata tutela agli interessi dell’Ente e viene conferito apposito incarico all’Avvocato David Conti di Tivoli.

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Il sindaco di Vicovaro Nello Crielesi 

 

Il professionista dovrà chiedere un decreto ingiuntivo al Tribunale di Tivoli per recuperare dalla “A.S.D. Vicovaro” gli oneri e le spese per le utenze relative alla gestione del campo sportivo di proprietà comunale “Tancredi Berenghi” e del campetto polivalente “Carlo Santini e Massimo Ottavi”.

Dalla delibera si evince infatti che il 25 gennaio 2022 l’allora amministrazione comunale di Vicovaro guidata dal sindaco Fiorenzo De Simone ha concesso gratuitamente la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale all’A.S.D. Vicovaro stipulando un contratto di comodato con la società guidata dal presidente Pierangelo Maugliani.

“Secondo le disposizioni del predetto contratto – si legge nella delibera di giunta – gli oneri e le spese per le utenze relative alla gestione dell’impianto sportivo risultano integralmente poste a carico all’Associazione comodataria, la quale ultima, tuttavia, non ha mai provveduto al relativo rimborso, per quanto reiteratamente sollecitata dall’Ente”.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il Comune di Vicovaro richiederebbe circa 30 mila euro di bollette del gas pagate, ma ci sarebbero altre fatture sulle quali sono in corso verifiche.

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