FIANO ROMANO – Truffatori di anziani si schiantano sulla A1: denunciati

Il raggiro gli era riuscito alla perfezione, ma un incidente stradale autonomo gli ha mandato in fumo la possibilità di godersi il bottino.

Così gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord hanno denunciato due truffatori di anziani.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 30 settembre, dalla Questura di Roma, tutto ha avuto inizio al chilometro 540,700 sud dell’autostrada A1, dove una Fiat 500 X è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo.

I poliziotti della Stradale, intervenuti per i soccorsi, la messa in sicurezza e i rilievi, hanno identificato i due occupanti, i quali, trasportati in ospedale, erano impossibilitati a fornire le generalità.

Durante le operazioni di ricerca dei documenti all’interno del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto una borsa da donna contenente, oltre agli effetti personali, una federa con all’interno numerosi monili in oro.

Un dettaglio insolito che ha insospettito gli agenti, i quali hanno avviato accertamenti rapidi riuscendo a collegare i monili a una denuncia di truffa presentata da poco presso una Stazione dei Carabinieri di Roma.

Secondo quanto ricostruito, la truffa era iniziata nella Capitale: i malfattori avevano contattato telefonicamente due anziani fingendosi appartenenti all’Arma, sostenendo che l’auto del nipote fosse stata vista sul luogo di una rapina e al fine di escludere il coinvolgimento del giovane, i truffatori avevano preteso che mostrassero tutto l’oro custodito in casa a un finto carabiniere.

Presi dal panico, gli anziani avevano rivelato di avere i beni in un’abitazione a Magione (PG) e pur di scagionare il proprio nipote, uno di loro si era recato nel comune umbro, consegnando tutti i suoi monili ad un finto carabiniere, che lo aveva raggiunto di lì a poco dopo una serie di contatti telefonici effettuati durante tutto il tragitto.

Solo al rientro a Roma la vittima si era resa conto dell’inganno.

Grazie all’individuazione fotografica, le vittime sono riuscite a riconoscere i propri averi e le due persone autori della truffa.

I due malviventi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tivoli per il reato di truffa.