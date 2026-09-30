Per questo il parcheggio pubblico davanti alla scuola non potrà essere utilizzato dalle auto.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 231 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata giovedì 24 settembre dal Comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti.

Col provvedimento viene disposta l’istituzione del divieto di transito, ad eccezione dei mezzi di trasporto adibiti a Scuolabus, all’interno del piazzale antistante il plesso scolastico della scuola media “Aldo Moro” di via Nomentana, a Tor Lupara di Fonte Nuova.

L’ordinanza fa seguito alla richiesta inoltrata il 23 settembre dalla Responsabile dell’Ufficio Istruzione Linda Palumbo relativa alla disciplina del traffico all’interno del piazzale antistante il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, adibito a parcheggio pubblico, la cui entrata corrisponde al fronte civico 436 di Via Nomentana.

Il divieto di transito e sosta ai veicoli sarà in vigore da domani, venerdì 12 settembre, e per l’intero anno scolastico 2025-2026 fino a martedì 8 giugno 2027.

Durante il periodo di sospensione delle lezioni, la circolazione e la sosta all’interno dell’area riprenderanno regolarmente.