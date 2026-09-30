SUBIACO – Auto a fuoco in Centro, i passanti spengono l’incendio

Auto in fiamme nel Centro di Subiaco nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 12,45 a Corso Cesare Battisti nei pressi del Distretto sanitario della Asl Roma 5.

L’intervento dei vigili del fuoco di Subiaco (Foto di Claudio Desideri)

L’incendio è divampato nel vano motore di una Fiat Brava del 2001 in sosta e i primi a intervenire sono stati alcuni passanti che hanno imbracciato gli estintori presenti negli ambulatori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Subiaco, i carabinieri e la Polizia Locale: per garantire le operazioni in sicurezza è stato chiuso il transito nelle strade circostanti.

Non si registrano danni a cose o persone.

L’auto incendiata è stata trasportata dal carro attrezzi presso il deposito giudiziario.