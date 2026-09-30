TIVOLI – Palazzetto dello Sport a Bagni, i soldi stanziati non bastano

Sul piatto della bilancia ci sono tre milioni di euro.

Ma per realizzare il nuovo Palazzetto dello Sport a Tivoli Terme ne serviranno almeno 4.

Lo stabilisce la delibera numero 245 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata lunedì 28 settembre dalla giunta comunale di Tivoli guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene approvato in linea tecnica il progetto esecutivo redatto dallo “Studio Tecnico Gruppo Marche” di Macerata e viene approvato anche il Quadro Tecnico Economico aggiornato dell’intervento dell’importo complessivo di 3 milioni 962 mila euro.

Vale la pena ricordare che la somma complessiva a disposizione per realizzare il PalaSport a Bagni è di 3 milioni e 81 mila euro, di cui 881 mila euro da un mutuo acceso dal Comune di Tivoli col Credito Sportivo e 2 milioni 200 mila euro concessi dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2025” per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nei centri urbani, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, migliorando la qualità urbana e riqualificando il tessuto sociale.

Il 21 novembre 2025 l’amministrazione comunale aveva affidato allo studio “Logo Architettura Srl” di Roma l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica che la giunta Innocenzi aveva successivamente approvato con la delibera numero 351 del 4 dicembre 2025.

Il 16 aprile scorso il dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Tivoli Tullio Lucci con la determina numero 1233 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – ha affidato i servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo “Studio Tecnico Gruppo Marche” di Macerata per l’importo complessivo di 199.858 euro e 70 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo studio si è infatti aggiudicato la procedura bandita il 26 gennaio 2026 dalla Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio presentando un ribasso del 35% sul costo totale dell’appalto.

Contro l’affidamento allo “Studio Tecnico Gruppo Marche” la società “Seingim Horizon S.r.l.” di Ceggia, in provincia di Venezia, ha presentato il ricorso al Tar del Lazio: il 30 luglio scorso con l’ordinanza numero 13921 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - i giudici della Sezione Seconda Bis hanno accolto il ricorso e rinviato la trattazione nel merito dell’affare al 17 novembre 2026 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).