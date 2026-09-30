TIVOLI – Molestie sessuali in ospedale, dipendente Asl sospeso per un mese senza stipendio

Sul posto di lavoro sarebbe andato oltre con le parole, per questo ora nei suoi confronti è scattata una sanzione disciplinare severa: la sospensione dal servizio per 30 giorni senza retribuzione.

Il protagonista è un dipendente della Asl Roma 5 di Tivoli.

La vicenda emerge dalla delibera numero 2044 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata ieri, martedì 30 settembre, dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

L’atto fa seguito alla nota del 18 settembre scorso con la quale il Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari ha comunicato al Direttore del Reparto in cui lavora il dipendente e al Direttore dell’Ufficio Gestione del Personale di aver deciso la sanzione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale Comparto Sanità 2019-2021 e in particolare dall’articolo 84 comma 8 lettera C in cui viene stabilita la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.

Il motivo?

“Atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione”, previsti dalla lettera C dell’articolo 84 comma 8.

Nella delibera del Direttore Generale non viene specificato in quale struttura della Asl Roma 5 sarebbero state commessi gli atti sanzionati.

Sempre dalla delibera emerge che la sanzione disciplinare avrà decorrenza da domani, giovedì primo ottobre, al 30 ottobre prossimo.