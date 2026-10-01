TIVOLI – La giunta annuncia un parcheggio da 200 posti vicino a piazza Garibaldi

Il Comune di Tivoli annuncia che nella seduta di oggi, giovedì primo ottobre, la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha deciso che sarà realizzato un nuovo parcheggio da circa 200 posti auto nei pressi di piazza Garibaldi e del tribunale.



Secondo un comunicato stampa di Palazzo San Bernardino, la stazione appaltante sarà Asa servizi, la società del Comune di Tivoli che gestisce tutti i parcheggi pubblici e che si occuperà del progetto esecutivo, della gara d’appalto e della gestione del parcheggio.



La giunta ha preso atto contestualmente dello studio di fattibilità prodotto da Asa servizi, che prevede la realizzazione di un’opera “green”, con un impatto ambientale e paesaggistico prossimo allo zero, schermature vegetali, piantumazioni di alberi, pavimento erboso e drenante.



L’opera costerà circa 2 milioni di euro e non graverà in alcun modo sul bilancio comunale.

Sarà realizzata con un finanziamento richiesto direttamente da Asa servizi, che verrà ripagato con gli introiti della gestione.



Il parcheggio sarà realizzato in un’area, già individuata, compresa tra la Tiburtina e le Piagge, che dista appena 300 metri da piazza Garibaldi e 30 metri dalla scalinata che porta a viale Arnaldi, sede del tribunale.



“Sono molto soddisfatto per l’avvio di questo percorso fondamentale per la nostra città – ha commentato il sindaco Marco Innocenzi nel comunicato stampa -. Sono venti anni che a Tivoli centro non si realizza un parcheggio pubblico. Tra l’altro l’ubicazione all’ingresso della città, sulla principale direttrice di entrata, permetterà di ridurre anche il traffico provocato dagli automobilisti che cercano un posto auto.

Altro aspetto per noi fondamentale è che saranno piantati molti alberi e l’opera sarà perfettamente integrata nel paesaggio, nel pieno rispetto dell’ambiente”.