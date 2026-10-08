TIVOLI – “Fiume Aniene balneabile”: il sogno del sindaco Marco Innocenzi

Dal sindaco di Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo un comunicato diffuso a margine del tavolo istituzionale per il progetto “Tevere balneabile”, riunitosi ieri, mercoledì 7 ottobre, a Roma, nell’ambito del quale sono previsti investimenti per circa 200 milioni di euro dal 2027 al 2031, in buona parte destinati proprio a interventi lungo il fiume Aniene:

“Ogni volta che ho attraversato a piedi il ponte della Pace ho pensato a un parco fluviale, attrezzato per le attività sportive e ludiche.

E ho immaginato anche una spiaggia, un’area del fiume in cui fare il bagno, nuotare e praticare in sicurezza gli sport acquatici.

Ora l’idea di recuperare completamente l’equilibrio ambientale del fiume, sia per la flora, sia per la fauna sia per la qualità dell’acqua, e rendere l’Aniene balneabile a Tivoli può diventare una realtà concreta e noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per realizzarla”.