TIVOLI – “Fiume Aniene balneabile”: il sogno del sindaco Marco Innocenzi

Dal sindaco di Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo un comunicato diffuso a margine del tavolo istituzionale per il progetto “Tevere balneabile”, riunitosi ieri, mercoledì 7 ottobre, a Roma, nell’ambito del quale sono previsti investimenti per circa 200 milioni di euro dal 2027 al 2031, in buona parte destinati proprio a interventi lungo il fiume Aniene:
“Ogni volta che ho attraversato a piedi il ponte della Pace ho pensato a un parco fluviale, attrezzato per le attività sportive e ludiche.
E ho immaginato anche una spiaggia, un’area del fiume in cui fare il bagno, nuotare e praticare in sicurezza gli sport acquatici.
Ora l’idea di recuperare completamente l’equilibrio ambientale del fiume, sia per la flora, sia per la fauna sia per la qualità dell’acqua, e rendere l’Aniene balneabile a Tivoli può diventare una realtà concreta e noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per realizzarla”.
Abbiamo aderito con convinzione all’invito del sindaco Gualtieri e ci auguriamo che anche la prossima amministrazione capitolina porterà avanti il progetto con la stessa determinazione e lo stesso impegno economico.
C’è molto lavoro da fare ma noi faremo comunque la nostra parte e porteremo in ogni caso avanti il progetto, poiché ritengo che prima di tutto il completo recupero ambientale del fiume sia un nostro dovere nei confronti delle nuove generazioni.
Sarà importante rafforzare la sinergia tra Governo, Regione, Città Metropolitana, Comuni e altri soggetti pubblici e privati, tra cui il Contratto di fiume e le comunità montane.
Il primo passo concreto che farò nei prossimi giorni è istituire un tavolo permanente con tutti i sindaci dei comuni della Valle dell’Aniene e le associazioni che operano nel territorio”.