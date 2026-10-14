MONTEROTONDO – Angelo Lacorte è vice Campione italiano di Judo Master

Sport, Tiburno Quotidiano /

Il 38enne eretino protagonista nella gara nazionale di Ladispoli

Il judo nazionale parla eretino.

Domenica 4 ottobre al Palazzetto dello Sport “Antonio Sorbo” di Ladispoli la “Olimpia Club Monterotondo”  si è distinta nel Campionato Italiano Master FIJLKAM individuale e a squadre, un’edizione da record per numero di partecipanti, con 194 atleti in gara, 167 uomini e 27 donne, il dato più alto mai registrato nella manifestazione.

 

Da sinistra: Gianluca Ricciotti, Presidente del Comitato Regionale Judo Lazio FIJLKAM, l’atleta Angelo Lacorte, il Maestro Stefano Zega e Massimo Lucidi Responsabile Nazionale della Commissione Master FIJLKAM 

 

Sul podio è salito il Master d’eccellenza e atleta di spicco della “Olimpia Club”,  Angelo Lacorte, classe 1988 di Monterotondo, già vincitore del Trofeo Italia Master Campania 2026.

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Nella categoria 66 chilogrammi Lacorte ha condotto una gara esemplare ed intensa, battendo  a suon di Ippon (KO come nel pugilato) i 2 medagliati del Campionato Italiano del 2025.

In finale l’atleta eretino si è arreso soltanto negli ultimi secondi al Campione Mondiale in carica, il catanese Angelo Lanzafame.

Soddisfazione per tutto il Team Olimpia e per il suo Maestro Stefano Zega che ha seguito  e segue Angelo Lacorte nel suo percorso sportivo da più di 30 anni.

La medaglia d’argento rappresenta il contributo di tutti i suoi compagni di allenamento e testimonia la grinta e la determinazione che l’atleta ha messo in campo per raggiungere il prestigioso traguardo.

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