MONTEROTONDO – Angelo Lacorte è vice Campione italiano di Judo Master

Il judo nazionale parla eretino.

Domenica 4 ottobre al Palazzetto dello Sport “Antonio Sorbo” di Ladispoli la “Olimpia Club Monterotondo” si è distinta nel Campionato Italiano Master FIJLKAM individuale e a squadre, un’edizione da record per numero di partecipanti, con 194 atleti in gara, 167 uomini e 27 donne, il dato più alto mai registrato nella manifestazione.

Da sinistra: Gianluca Ricciotti, Presidente del Comitato Regionale Judo Lazio FIJLKAM, l’atleta Angelo Lacorte, il Maestro Stefano Zega e Massimo Lucidi Responsabile Nazionale della Commissione Master FIJLKAM

Sul podio è salito il Master d’eccellenza e atleta di spicco della “Olimpia Club”, Angelo Lacorte, classe 1988 di Monterotondo, già vincitore del Trofeo Italia Master Campania 2026.

Nella categoria 66 chilogrammi Lacorte ha condotto una gara esemplare ed intensa, battendo a suon di Ippon (KO come nel pugilato) i 2 medagliati del Campionato Italiano del 2025.

In finale l’atleta eretino si è arreso soltanto negli ultimi secondi al Campione Mondiale in carica, il catanese Angelo Lanzafame.

Soddisfazione per tutto il Team Olimpia e per il suo Maestro Stefano Zega che ha seguito e segue Angelo Lacorte nel suo percorso sportivo da più di 30 anni.

La medaglia d’argento rappresenta il contributo di tutti i suoi compagni di allenamento e testimonia la grinta e la determinazione che l’atleta ha messo in campo per raggiungere il prestigioso traguardo.