TIVOLI – Spartan Race, Lucia Di Rienzo protagonista al Mondiale in Croazia

Ottima prestazione per Lucia Di Rienzo allo “Sprint World Championship”, i Campionati Mondiali di Spartan Race tenutisi dall’8 all’11 ottobre scorsi a Hvar (Lesina), isola della Croazia affacciata sul Mar Adriatico, al largo della costa dalmata.

La 40enne atleta e mental coach di Tivoli residente a Foligno si è cimentata nella competizione internazionale di OCR, la corsa a ostacoli, che ha riunito atleti e atlete provenienti da diversi Paesi del mondo.

Sebbene la distanza ufficiale della Sprint fosse indicata come di 5 chilometri e 25 ostacoli, il percorso effettivamente affrontato si è esteso per circa 7 chilometri.

La gara ha alternato corsa e ostacoli a diversi tratti di nuoto, per un totale di circa 800 metri in mare: l’acqua ha quindi rappresentato uno degli elementi più impegnativi e caratterizzanti della prova.

Il tracciato ha inoltre attraversato le vie e la costa di Hvar, culminando nella salita verso la fortezza cittadina, uno dei passaggi più suggestivi della competizione.

Al termine di una prova così intensa, il risultato è stato una settima posizione finale: un piazzamento di rilievo in una competizione internazionale, conquistato su un percorso tecnico, vario e particolarmente selettivo.

A sostenere la campionessa tiburtina nel Campionato mondiale di Hvar sono stati i seguenti sponsor: “Acque Albule Spa”, la partecipata del Comune di Tivoli che gestisce le Terme di Roma, “Gran Hotel Duca d’Este” di Tivoli Terme”, “Asa Tivoli Spa” e “Asa Servizi Srl”, “Mario Cipriani Srl” di Castel Madama, “Carrozzeria Empolitana Srl di Lanciano Damiano” di Tivoli e “Fratelli Pirandola – Blocchi e lastre di travertino”.