MARCELLINA – Raccolta di generi alimentari per cani e gatti

Una raccolta di generi alimentari per cani e gatti randagi.

E’ l’iniziativa organizzata dall’associazione Impegno Coerenza Passione di Marcellina presieduta da Pasquale Velardi per aiutare i volontari che si occupano dei randagi presenti nel territorio comunale.

Iniziata il 7 ottobre, la raccolta durerà fino al 21 dicembre attiva tutti i giorni in Corso Vittorio Emanuele 50 presso il negozio “Amici di Zampa”.

Pasquale Velardi, responsabile dell’associazione Impegno Coerenza Passione di Marcelllina

“Solidarietà, ascolto e nuovi progetti per la comunità – spiega Pasquale Velardi, responsabile dell’associazione Impegno Coerenza Passione di Marcelllina – Dalle iniziative estive alle nuove raccolte solidali. Particolare attenzione è rivolta agli animali randagi e a quelli che vivono in condizioni di difficoltà. I materiali raccolti saranno destinati ai nostri amici a quattro zampe meno fortunati”.

L’associazione prosegue la propria attività sul territorio, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per cittadini, famiglie e persone in difficoltà.

Con questo spirito, dal 7 ottobre al 21 dicembre, prendono il via altre due raccolte solidali, pensate per essere concretamente al fianco delle famiglie in difficoltà, dei bambini unite da un unico obiettivo: trasformare la generosità di tutti in gesti concreti di aiuto, vicinanza e speranza.

“Un aiuto concreto per le persone più fragili – prosegue Velardi – L’associazione promuove inoltre una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione destinati alle persone e alle famiglie che attraversano un momento di difficoltà.

Sarà possibile donare prodotti di prima necessità, tra cui pasta, riso, olio, legumi in scatola, pomodori pelati, tonno in scatola, zucchero, farina e latte”.

La raccolta si svolgerà la prima e la terza domenica di ogni mese, dalle ore 11 alle ore 13, presso la sede dell’associazione, in corso Vittorio Emanuele 136.

“Giocattoli per regalare un sorriso ai bambini – aggiunge Velardi – La terza iniziativa è dedicata ai più piccoli e si inserisce nello stesso percorso,la raccolta di giocattoli, nuovi oppure usati purché in buono stato, permetterà di offrire un momento di gioia ai bambini attraverso la distribuzione dei doni tramite strutture e associazioni.

Accanto alle iniziative solidali, continua il lavoro quotidiano presso la nostra sede, il confronto diretto, l’ascolto delle segnalazioni e la raccolta di proposte ed esigenze rappresentano una parte importante dell’attività.

Conoscere da vicino le problematiche del territorio è infatti fondamentale per comprendere le necessità delle persone e individuare possibili percorsi per affrontarle”.