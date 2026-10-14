MONTEROTONDO – Monopattini elettrici, il Comune: “Casco, solo maggiorenni e mai sui marciapiedi”

L'amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Varone informa i cittadini
“Li avete già visti lungo le vie della città o nei pressi della Stazione ferroviaria?
È arrivato a Monterotondo il nuovo servizio di sharing di monopattini ed e-bike elettriche targato Lime, per offrire un’alternativa green, veloce e comoda per gli spostamenti quotidiani!”.
Sopra, la foto postata dagli amministratori sul Gruppo Facebook “Sei di Monterotondo se”; in copertina la foto postata da Massimo C., un utente sul Gruppo Facebook Monterotondo Disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi
Inizia così il post dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone ai cittadini per annunciare che il servizio gestito dalla Società Lime Technology SRL di Milano sarà attivo nei prossimi giorni e avrà una durata di 12 mesi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Nel post viene richiesto agli utenti di sfogliare le card per scoprire tutti i dettagli di un servizio molto “chiacchierato” ancor prima dell’inizio.
Per questo in un comunicato stampa l’amministrazione evidenzia che il servizio non comporta oneri per il Comune: non si tratta di un appalto, ma di un’attività che Lime svolge in autonomia e a proprio rischio. Gestione, manutenzione, ricarica e ricollocazione dei mezzi, assistenza agli utenti e copertura assicurativa sono interamente a carico di Lime, che per gli hub versa al Comune il Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico degli hub.
A garanzia del regolare svolgimento del servizio e della rimozione tempestiva dei mezzi, Lime ha versato una cauzione per ciascun veicolo. Sul progetto la Polizia Locale ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni, recepite dall’azienda.
Sul monopattino il casco è obbligatorio per legge; sulla bici è fortemente consigliato. Ogni mezzo porta una sola persona. È vietato circolare e sostare sui marciapiedi, usare il telefono durante la guida e mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici. Ogni corsa include, senza costi aggiuntivi, la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e infortuni.
Nelle card postate sulla pagina Facebook istituzionale l’amministrazione intende comunicare che:
𝗖𝗮𝗿𝗱 𝟭: 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦𝘳𝘰𝘵𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘴𝘪 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘵𝘰!
𝗖𝗮𝗿𝗱 𝟮: 𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢 𝘪𝘯 4 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪 — Dallo sblocco via app al parcheggio corretto con foto obbligatoria.
𝗖𝗮𝗿𝗱 𝟯: 𝘐 14 𝘩𝘶𝘣 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢 — La mappa e i punti strategici dove trovare e lasciare i mezzi in sicurezza.
𝗖𝗮𝗿𝗱 𝟰: 𝘛𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢 — Un servizio a costo zero per le casse comunali e con copertura assicurativa inclusa per ogni corsa.
𝗖𝗮𝗿𝗱 𝟱: 𝘓𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘦 𝘥’𝘰𝘳𝘰 — Solo maggiorenni, casco obbligatorio sul monopattino e mai sui marciapiedi. Si parcheggia solo negli hub e nei parcheggi indicati dal Comune: chi abbandona il mezzo viene sanzionato.
E’ possibile scaricare l’app Lime (iOS e Android) e provare il nuovo modo di muoversi in città.
Regolamento, tariffe, domande frequenti e supporto agli utenti sono disponibili sul centro assistenza ufficiale di Lime: