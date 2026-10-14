MONTEROTONDO – Monopattini elettrici, il Comune: “Casco, solo maggiorenni e mai sui marciapiedi”

“Li avete già visti lungo le vie della città o nei pressi della Stazione ferroviaria?

È arrivato a Monterotondo il nuovo servizio di sharing di monopattini ed e-bike elettriche targato Lime, per offrire un’alternativa green, veloce e comoda per gli spostamenti quotidiani!”.

Sopra, la foto postata dagli amministratori sul Gruppo Facebook “Sei di Monterotondo se”; in copertina la foto postata da Massimo C., un utente sul Gruppo Facebook Monterotondo Disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi

Lime Technology SRL di Milano sarà attivo nei prossimi giorni e avrà una durata di 12 mesi ( Inizia così il post dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone ai cittadini per annunciare che il servizio gestito dalla Societàsarà attivo nei prossimi giorni e avrà una durata di 12 mesi ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Nel post viene richiesto agli utenti di sfogliare le card per scoprire tutti i dettagli di un servizio molto “chiacchierato” ancor prima dell’inizio.

Per questo in un comunicato stampa l’amministrazione evidenzia che il servizio non comporta oneri per il Comune: non si tratta di un appalto , ma di un’attività che Lime svolge in autonomia e a proprio rischio. Gestione, manutenzione, ricarica e ricollocazione dei mezzi, assistenza agli utenti e co pertura assicurativa sono interamente a carico di Lime, che per gli hub versa al Comune il Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico degli hub.

A garanzia del regolare svolgimento del servizio e della rimozione tempestiva dei mezzi, Lime ha versato una cauzione per ciascun veicolo. Sul progetto la Polizia Locale ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni, recepite dall’azienda.

Il servizio è riservato ai maggiorenni. LEGGI ANCHE FIANO ROMANO - Nuova regolamentazione nel parcheggio di I livello di Piazzale Cairoli Sul monopattino il casco è obbligatorio per legge; sulla bici è fortemente consigliato. Ogni mezzo porta una sola persona. È vietato circolare e sostare sui marciapiedi, usare il telefono durante la guida e mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici. Ogni corsa include, senza costi aggiuntivi, la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e infortuni.

Nelle card postate sulla pagina Facebook istituzionale l’amministrazione intende comunicare che: