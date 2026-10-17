ROMA – Claudia Conte interviene all’Università Roma Tre: una lezione dedicata al contrasto dell’antisemitismo

Un’occasione di approfondimento e dialogo sul tema dell’antisemitismo e sulla necessità di contrastare ogni forma di pregiudizio attraverso la conoscenza, la formazione e la cultura dei diritti umani.

Oggi, sabato 17 ottobre, dalle ore 12:30 alle 14:30, Claudia Conte, giornalista, scrittrice e attivista per i diritti umani, dialogherà con il professor Matteo Villanova nell’ambito delle attività del Master in Educazione affettiva e sessuale, clinico forense e criminologico, per l’infanzia, l’adolescenza e la genitorialità dell’Università degli Studi Roma Tre, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione.

Al centro dell’incontro, il fenomeno dell’antisemitismo, le sue radici storiche e le sue manifestazioni contemporanee, con una riflessione sul ruolo dell’educazione nella prevenzione dell’odio e nella promozione di una società fondata sul rispetto della dignità umana.

Il confronto rappresenterà un’opportunità per approfondire le responsabilità delle istituzioni formative e degli operatori che lavorano con le giovani generazioni, sottolineando l’importanza della memoria storica, del pensiero critico e della capacità di riconoscere e contrastare stereotipi e discriminazioni.

L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo che mette al centro la crescita della persona, le relazioni e la prevenzione del disagio, offrendo uno spazio di riflessione su una questione di particolare attualità per la società contemporanea.

Attraverso il dialogo tra Claudia Conte e il professor Matteo Villanova, l’incontro intende contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza sul valore della libertà, del rispetto e della responsabilità individuale e collettiva nella difesa dei diritti fondamentali.