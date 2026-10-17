MONTEROTONDO – Vandali nel parcheggio dei monopattini e delle biciclette elettrici

Appena scaricati e subito presi di mira.

Sopra e sotto, due immagini della scorribanda notturna a Monterotondo Scalo

Così nella tarda serata di ieri, venerdì 16 ottobre, ignoti vandali sono entrati in azione Monterotondo Scalo in un Hub operativo, l’area di parcheggio in cui sono presenti monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, ora si attendono le biciclette a pedalata assistita della Lime Technology SRL di Milano, la Società che si è aggiudicata per 12 mesi il servizio di mobilità in sharing free-floating a flusso libero nella città eretina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A segnalarlo è una utente del gruppo Facebook “Sei di Monterotondo se…” che ha postato due fotografie della scorribanda notturna.

“È vergognoso neanche ci hanno messo il servizio, già è questo il risultato – è il commento della utente Facebook – Senso civico pari a zero. Vergogna.

Nei dintorni c’erano diversi ragazzini minorenni, non ho visto personalmente chi sia stato ma questa è la situazione! Prendiamo provvedimenti!

Zona Monterotondo scalo nei pressi del Comune”.

Vale la pena ricordare che una prima flotta di monopattini era stata portata dalla Lime Technology SRL nella giornata di martedì 13 ottobre (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Luigi Cavalli, vice sindaco e assessore all’Urbanistica di Monterotondo

La Società amministrata dall’imprenditore Alessio Raccagna è stata l’unica a partecipare alla manifestazione di interesse ideata dall’Assessore Luigi Cavalli.

L’Avviso pubblico stimava una flotta di 100 monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e 100 biciclette a pedalata assistita, senza alcun onere finanziario a carico dell’Ente.

Il servizio sarà attivato nei prossimi giorni e prevede l’utilizzo di mezzi in modalità free-floating (flusso libero), i quali potranno essere prelevati e rilasciati dagli utenti in due diverse tipologie di punti di sosta.

La mappa dei punti di sosta fisici con 14 HUB operativi approvati dalla giunta

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone ha approvato la mappa dei punti di sosta fisici con 14 HUB operativi soggetti ad acquisizione di titolo concessorio e pagamento del Canone Unico Patrimoniale alla “tariffa base”: ciascun Hub operativo occuperà una superficie convenzionalmente stabilita in 2 metri quadrati, pertanto un totale di 28 metri quadrati di CUP.