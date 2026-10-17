FONTE NUOVA – Marco Morandi in concerto per i 25 anni dell’istituzione del Comune

Si terrà domani, domenica 18 ottobre, al Parco di Via Valle d’Aosta la giornata conclusiva dei festeggiamenti per il 25° anniversario dell’istituzione del Comune di Fonte Nuova.

Per celebrare l’evento l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Falcioni ha organizzato un programma di appuntamenti distribuiti tra giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026.

Il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni

Tre giornate pensate per ripercorrere il cammino della città, valorizzarne l’identità e le radici e coinvolgere cittadini, scuole, associazioni, realtà sportive, attività commerciali e istituzioni.

Domenica 18 ottobre – Prevenzione, territorio nella giornata conclusiva

La giornata inizierà alle ore 9:30 con la Passeggiata Komen, a cura della Farmacia La Torre e di Komen Italia, nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno.

Alle ore 11:00, presso la Chiesa di San Giuseppe, sarà celebrata una Santa Messa nell’ambito delle iniziative dedicate al 25° anniversario di Fonte Nuova.

Per tutta la giornata, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, il Parco di Via Valle d’Aosta ospiterà stand dedicati ai prodotti tipici del territorio, a cura dei produttori locali.

Alle ore 18:00 si terrà la premiazione delle attività commerciali storiche, con un riconoscimento alle attività presenti sul territorio da 50 anni, quale segno di gratitudine per la loro presenza, la continuità e il contributo dato alla comunità.

La giornata proseguirà con l’evento serale conclusivo, a cura del Maestro Gashi, Marco Morandi ed altri artisti del territorio, con il saluto delle Autorità e la chiusura ufficiale dei festeggiamenti per il 25° anniversario di Fonte Nuova.

Sabato 17 ottobre – Cultura, comunità, raccoglimento e musica

Stamane alle ore 10:00 è stata presentata la mostra “Gli alberi forti hanno radici profonde”, a cura di Cristina Esposito Massimo, Dottor Zaccaria Mari e della professoressa Daniela De Luca.

Alle ore 18:30, sarà celebrata la Santa Messa per la festa della dedicazione della Chiesa di Gesù Maestro. Al termine della celebrazione, la Banda di Fonte Nuova eseguirà alcuni brani musicali, in un momento di raccoglimento e condivisione dedicato alla comunità.

Dalle ore 19:00, presso il Parco di Via Valle d’Aosta, spazio alla musica e alla socialità con una serata DJ Music, dedicata all’intrattenimento e allo stare insieme.

Giovedì 15 ottobre – Stadio XII Apostoli

Memorabile la giornata inaugurale delle celebrazioni che si svolta giovedì 15 ottobre presso lo Stadio XII Apostoli.

Una celebrazione dedicata alla storia della città, ma soprattutto una giornata pensata per le nuove generazioni iniziata con la distribuzione della merenda offerta dallo sponsor Centrale del Latte.

Esibizione della Banda di Fonte Nuova, sfilata tricolore delle auto e moto d’epoca a cura dell’Autoclub Fonte Nuova, infine l’intervento del campione di kickboxing e pugilato Mattia Faraoni, chiamato a rivolgersi alle nuove generazioni attraverso i valori dello sport, del rispetto, della responsabilità e della consapevolezza.

Mattia Faraoni ha coinvolto gli alunni degli istituti Sandro Pertini, Pirandello, Eduardo De Filippo, Patrocinio San Giuseppe, Madre Maria Petkovic e Frammartino, con una testimonianza intensa dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto del bullismo.

Oltre al Sindaco Umberto falcioni, alla Giunta e al Consiglio comunale, alla ricorrenza hanno partecipato la Consigliera regionale Micol Grasselli, i Sindaci Mauro Lombardo e Marco Benedetti, rispettivamente di Guidonia Montecelio e Mentana, il deputato Alessandro Palombi, oltre a Monsignor Paolo Gilardi, Vicario Generale, i parroci del Comune Don Luigi De Angelis, Don Gianluca Giordano e Don Massimo Marchetti, e le Forze dell’Ordine.