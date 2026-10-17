PONTE DI NONA – Spaccio e gambizzazioni: quartiere setacciato dai Reparti Speciali

A far scattare la pronta reazione dei carabinieri è stato l’ultimo agguato avvenuto 48 ore fa.

Un 31enne italiano gambizzato giovedì sera 15 ottobre in via Don Primo Mazzolari, all’incrocio con via Caterina Usai, nella zona di Villaggio Falcone, a Ponte di Nona.

Per questo il Comando Provinciale dei Carabinieri ha promosso un’immediata ed incisiva risposta istituzionale per riaffermare la presenza dello Stato e garantire la sicurezza dei residenti nel quartiere all’estrema periferia Est della Capitale.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, sabato 17 ottobre, l’operazione ha visto in prima linea i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, sostenuti dal fondamentale e qualificato apporto del personale del 7° Reggimento “Trentino Alto Adige” (Laives) e del 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia” (Gorizia), assetti specializzati dell’Organizzazione Mobile, messi a disposizione dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il bilancio del capillare dispositivo di controllo e prevenzione sul territorio è di 250 persone identificate e 92 autovetture controllate.

Eseguite 6 perquisizioni tra domiciliari e veicolari nei confronti di persone vicine al mondo degli stupefacenti.

Due 17enni sono stati segnalati alla Prefettura, poiché trovati rispettivamente in possesso di pochi grammi di hashish, appena acquistati in zona.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state elevate 5 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Stando al comunicato, l’impiego del 7° Reggimento “Trentino Alto Adige” e del 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia”, reparti dell’Organizzazione Mobile inquadrati nella 2ª Brigata Mobile dell’Arma dei Carabinieri, costituisce un assetto di fondamentale importanza nelle attività straordinarie di controllo del territorio.

Trattasi infatti di unità altamente specializzate, strutturate specificamente per l’impiego operativo fuori dai confini nazionali e in contesti ad alto rischio, la cui presenza sul campo assicura un’elevata capacità d’intervento, deterrenza e sicurezza visibile.