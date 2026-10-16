GUIDONIA – Città più bella, 109 mila euro per riqualificare il parco di Pichini

L’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio è pronta a riqualificare il parco di via Vecellio, nel quartiere residenziale di Pichini.

Lo stabilisce la determina numero 121 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 8 ottobre dal dirigente all’Ambiente Flavio Fabbietti.

Con l’atto vengono affidati per un importo pari a 100.624 euro e 14 centesimi i servizi di ammodernamento del Parco alla “Impresit Lavori S.p.A.”, azienda di Palestrina con 34 anni di esperienza in urbanizzazioni primarie e secondarie, lavorazioni edili, pavimentazioni e lavorazioni stradali, demolizioni, lavorazioni idriche e fognarie, arredo urbano, manutenzioni.

Interpellata dall’Ufficio Ambiente, la ditta amministrata dalla 74enne imprenditrice Italia Salvatori ha presentato un preventivo assicurando la conclusione dei lavori entro il termine perentorio di 16 settimane.

Le spese tecniche relative all’incarico di progettazione e direzione lavori ammontano a 9.079 euro e 32 centesimi, di cui 4.870,35 all’architetto Emanuele Renzetti e 4.208,97 all’architetto Simone Sette.