GUIDONIA – Strade e marciapiedi, 135 mila euro per la manutenzione ordinaria

Il Comune di Guidonia Montecelio ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi sul territorio comunale.
Lo stabilisce la determina numero 70 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, giovedì 15 ottobre, dalla dirigente ai Lavori pubblici Bernardina Colasanti.
Con l’atto viene stanziato l’importo complessivo di 135 mila euro per il rifacimento del manto di usura dei marciapiedi che ne hanno maggiore necessità e il completamento di alcuni tratti ancora incompleti.
Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, gli interventi riguarderanno gli itinerari pedonali principali della Città appartenenti alla rete primaria della mobilità, il collegamento tra le principali centralità urbane, la presenza di attività commerciali e di servizio, di edifici di pubblico interesse e le scuole.
Con l’approvazione del progetto si apre ora la fase successiva, che porterà all’affidamento dei lavori.