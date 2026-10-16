MONTEROTONDO – Sicurezza urbana e stradale: via al progetto da 26 mila euro

Monterotondo città più sicura.

E’ l’obiettivo del “Progetto di potenziamento della Sicurezza Urbana Sicurezza Stradale ed Incolumità Pubblica annualità 2026/2027” che vede protagonista la Polizia Locale eretina.

Lo stabilisce la delibera numero 336 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata martedì 13 ottobre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone.

Con l’atto viene stanziato l’importo di 26 mila euro destinato al progetto di produttività per periodo compreso dal primo agosto 2026 al 31 luglio 2027.

Il progetto – CLICCA E LEGGI IL PROGETTO – redatto dal Comandante del Corpo Michele Lamanna ha l’obiettivo di incrementare i servizi istituzionali resi dal personale di Polizia Locale sotto il profilo qualitativo e quantitativo, con immediato impatto positivo sulla Collettività.



In particolare, sono previsti 28 servizi esterni con 3/4 operatori per un massimo di 4 ore nella fascia oraria dalle 21/21.30 alle 24/00.30.

L’obiettivo del servizio è garantire ed incrementare i livelli di sicurezza della comunità locale.

In linea con le normative, i regolamenti e le ordinanze vigenti (regionali e comunali), l’intervento mira ad innalzare la percezione delle condizioni di sicurezza della comunità locale.

Nello specifico, le attività si svolgeranno in fascia serale e notturna e comprenderanno:

Presidio e monitoraggio di spazi pubblici e locali aperti al pubblico;



Controlli amministrativi e di P.S.: rispetto della normativa in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e rispetto del T.U.L.P.S. nei pubblici esercizi;

Sicurezza stradale: vigilanza sul rispetto delle norme in materia di Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dei regolamenti comunali.

